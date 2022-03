Prinášame vám prehľad niekoľkých príkladov armádnych vozidiel z histórie veľkých výrobcov. Tento článok nemá slúžiť ako kompletný prehľad vojenskej produkcie automobiliek, len ako výber zaujímavostí. Zmapovať všetky by totiž pri ich množstve bola úloha vhodná pre samostatnú vedeckú prácu.

Škoda 973 “Babeta”

Škoda 973 "Babeta". Zdroj: Auto Express

Dnes je extrémne cenným zberateľským artiklom, v minulosti bola nádejou československej armády a najmä samotnej Mladej Boleslavi. Reč je o Škode 973 “Babeta”. Medzi rokmi 1952 až 1956 vzniklo 30 prototypov. Boli vybavené pohonom všetkých kolies, uzávierkami predného i zadného diferenciálu či napríklad možnosťou nastaviteľnej svetlej výšky - od 360 do 380 mm.

Do výroby malo vozidlo vstúpiť s benzínovým agregátom so zdvihovým objemom 1,5 l (38,3 kW / 52 k), s ktorým v skúškach obstálo na výbornú. V AZNP Mladá Boleslav už začínali pripravovať sériovú výrobu, no Babeta nakoniec nenaplnila svoj potenciál. V rámci sovietskeho sveta totiž prednosť dostal GAZ-69.