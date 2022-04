Sezóna prezúvania pneumatík sa opäť stáva aktuálnou a s tým nastupuje otázka: Kam so sezónnymi plášťami, kým budú zas potrebné?

Jar a jeseň sa stali obdobím, kedy motoristi začínajú prezúvať na sezónne pneumatiky. Výnimkou sú iba dve skupiny ľudí - tí, čo používajú celoročné gumy, a tí, ktorí sa neunúvajú ani prezuť zo zimných na letné. Ak ale patríte do cieľovej skupiny tohto článku a používate sezónne plášte, mali by ste si položiť otázku, kam a ako ich uskladniť, kým budú zas potrebné. Ak nemáte garáž alebo dostatočne priestrannú pivnicu, môžete si ich uložiť v niektorom zo servisov, ktoré si za túto službu vypýtajú poplatok. Ak patríte medzi šťastlivcov, ktorí si pneu môžu uskladniť v pohodlí domova, ponúkame vám návod, ako na to.

Zdroj: Dreamstime

Je dôležité ich len tak nehodiť do kúta, pretože pri nesprávnom uložení sa môže pneumatika zdeformovať a vy to zistíte až vtedy, keď budete chcieť opäť prezuť. Keďže pneumatika si ide odpočinúť na niekoľko mesiacov, jej chybná "hybernácia" sa môže počas jazdy prejaviť nepríjemnými vibráciami, ktoré nadmerne zaťažujú nápravy a zvýšia ich opotrebovanie. Nesprávne skladovanie môže v extrémnom prípade zapríčiniť nezvratné poškodenie pneumatiky. Najmä pri nových kúskoch to môže znamenať veľkú a úplne zbytočnú finančnú záťaž.