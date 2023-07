Nie je to taká hlúpa otázka, ako sa môže na prvý pohľad zdať. V tomto článku nájdete odpoveď expertov.

Americký koncern General Motors pred niekoľkými mesiacmi zverejnil správu, podľa ktorej vyvíja lunárne vozidlo s elektrickým pohonom podobným tomu, ktorý poháňa aj elektrický Hummer novej generácie. Elektropohon dáva na prvý pohľad zmysel, však? Veď predsa spaľovací motor by v takýchto podmienkach z fyzikálneho hľadiska nedokázal fungovať. Alebo nie?

Ako funguje spaľovací motor

Zopakujme si teda, ako vlastne pracuje spaľovací motor. Najjednoduchšie povedané, motor generuje výkon prostredníctvom „pracovnej tekutiny“, ktorý následne mení na pohyb. Pracovná tekutina je v tomto prípade plyn alebo kvapalina, ktorá primárne prenáša silu, pohyb alebo mechanickú energiu. Mimochodom áno, aj plyn sa v tomto prípade považuje za kvapalinu (viď napríklad aerodynamika). Táto na prvý pohľad kostrbatá definícia motora s vnútorným spaľovaním vlastne krásne poukazuje na najväčší rozdiel s elektromotorom. Ten si totiž vyžaduje energiu z externého zdroja (batérie) na produkciu mechanického pohybu.

Spaľovanie je proces, pri ktorom sa palivo mieša s okysličovadlom v určitom pomere a následne sa zapáli alebo vznieti. To generuje teplo, ktoré spôsobuje expanziu plynov vo valci - ktoré sme v predchádzajúcom odseku pomenovali ako pracovnú tekutinu. A práve spaľovanie je dôvod, prečo si všetci intuitívne myslíme, že takýto motor vo vesmíre nemôže fungovať. Vo vesmíre je totiž vákuum. No ako je možné, že raketové motory fungujú?

Spaľovanie vo vákuu?

Na túto otázku odpovedali odborníci z portálu Cal Poly: profesor strojného inžinierstva Patricka Lemieux, PhD. a profesorka leteckého inžinierstva Dianne J DeTurris, PhD. Krátka odpoveď na otázku je áno, s niektorými obmedzeniami. Je však potrebné vyriešiť niekoľko špecifických problémov, ktoré súvisia s povahou vesmíru.

Prvým z nich je okysličovadlo - keďže vo vesmíre nie je atmosféra a teda ani kyslík, musí si spaľovací motor niesť okrem paliva aj vlastnú zásobu kyslíka. Koniec koncov, to je v podstate aj prípad rakiet, ktoré majú okrem paliva aj nádrže na kyslík. Obe zložky sa pred spaľovaním zmiešajú v určitom pomere a v spaľovacej komore dôjde k zážihu, čím sa produkuje mechanická energia.

Ďalšou výzvou pri prevádzke vnútorných spaľovacích motorov vo vesmíre je teplota. Vo vesmíre sú extrémne teplotné rozdiely. V niektorých oblastiach môže byť teplota veľmi vysoká, zatiaľ čo v iných oblastiach môže byť veľmi nízka. Riešením problému je konštrukcia motora z materiálov, ktoré tieto extrémne teplotné výkyvy dokážu zvládnuť v plnom nasadení.

Paradoxne, samotné vákuum podľa profesora Lemieuxa nepredstavuje pri piestových motoroch problém. Tie musia na Zemi odolávať atmosférickemu tlaku, s čím im pomáhajú piestne krúžky, ktoré utesňujú spaľovaciu komoru. Ak ide o prepĺňaný motor turbodúchadlom, musia piestne krúžky znášať omnoho vyššiu záťaž. Ten istý princíp by podľa profesora fungoval aj vo vákuu, pričom na funkčnosti by sa to výrazne prejaviť nemalo.

Uvidíme spaľovacie motory vo vesmíre?

Pravdepodobne nie. Hoci na teoretickej rovine dokáže spaľovací motor fungovať vo vesmíre, v realite nevýhody prevažujú nad výhodami. Najväčším problémom je hmotnosť prepravovaného paliva a okysličovadla, po ktorom nasleduje výzva "dotankovania" mimo Zeme. To znamená, že batériové, solárne a jadrové zdroje sú jedinými spoľahlivými a udržateľnými zdrojmi pre vesmírne stanice. Rakety tak pravdepodobne navždy budú jedinými spaľovacími motormi, ktoré opustia našu planétu.

