Gemera je prvý Koenigsegg so štyrmi sedadlami. Hyper-gétéčko bude k dispozícii nielen s trojvalcom, ale aj s plnotučnou V8 s dvoma turbodúchaldami, ktorá spolu s elektromotorom poskytne výkon vyše 2000 koní.

Model Gemera je pre švédsku automobilku Koenigsegg výnimočný hneď z viacerých hľadísk. Hoci koncept značka predstavila už v roku 2020, až teraz sme dostali oficiálne informácie o produkčnej verzii. Prvý Koenigsegg so štvoricou sedadiel poskytne okrem priestrannejšieho interiéru aj obrovskú porciu výkonu. A myslelo sa aj na ekológiu.

S Gemerou si zakladateľ spoločnosti Christian von Koenigsegg splnil sen. Od roku 2003 pracuje na myšlienke spojiť jazdný výkon hyperšportu s praktickými výhodami a pohodlím štvormiestneho auta. O 20 rokov neskôr Koenigsegg prináša prvý model, ktorý tieto kritéria spĺňa.

Čo nové prináša Gemera?

V rámci otvorenia nového „Gripen Ateliéru“ (súčasť továrne Koenigseggu vo švédskom meste Ängelholm) odhalil Christian von Koenigsegg produkčnú verziu Gemera, v ktorej sa oproti štúdii zmenili niektoré veci. Hoci hyper-GT, ako môžeme model vzhľadom na praktickosť a výkon nazývať, zostáva hybridom, prináša novú konfiguráciu motorov.

Koenigsegg Gemera Zdroj: Koenigsegg

Namiesto troch elektromotorov sa do produkcie dostal nový elektromotor prezývaný „Dark Matter“, alebo teda "temná hmota". Produkuje 800 koní a 1 250 Nm a Koenigsegg tvrdí, že ide o najvýkonnejší automobilový elektromotor, aký bol kedy vyrobený. Spojený je s prevodovkou LSTT (Light Speed ​​​​Tourbillon Transmission), ktorá bola predstavená s modelom Jesko a jej technická špecifikácia by si zaslúžila vlastný článok. Výsledkom tohto spojenia je výkonné ústrojenstvo s extrémne nízkou váhou. Koncept pritom pôvodne rátal s jednostupňovou prevodovkou Koenigsegg Direct Drive.

Trojvalec alebo V8?

Čo však oproti konceptu ostalo nezmenené, je trojvalec TFG. TFG je skratka odvodená z názvu „Tiny Friendly Giant“, teda "malý priateľský gigant", a označuje trojvalcový benzínový motor od základu vyvinutý spoločnosťou Koenigsegg. TFG zo zdvihového objemu 2 litre doluje až 600 koní výkonu a 600 Nm maximálneho krútiaceho momentu.

Obrovský výkon majú na svedomí dve turbodúchadlá. Trojvalec so suchou kľukovou skriňou pritom dosahuje maximálne otáčky až 8500 ot./min. Napriek zložitej technike má dvojlitrový motor údajne len ťažko uveriteľných 70 kíl a zmestí sa do bežnej príručnej tašky. Švédi tvrdia, že systémový výkon s trojvalcom dosahuje 1 400 koní a 1 850 Nm, čo je menej ako sľubovaných 1 700 k a 3 500 Nm v roku 2020, kedy prišiel koncept. Koenigsegg by však nebol Koenigsegg, keby nemali v rukáve ďalšie eso.

Koenigsegg Gemera Zdroj: Koenigsegg

Tým esom nie je nič iné, ako takzvaná "hot V8". Ide o konštrukciu osemvalcového vidlicového motora, ktorý má turbodúchadlá umiestnené medzi hlavami valcov, čím sa šetrí miesto, no zároveň výrazne stúpajú nároky na chladiaci a mazací systém. Hoci spratať veľký osemvalec do relatívne malého priestoru v Gemere bola obrovská výzva, Koenigseggu sa to podarilo práve vďaka novému elektromotoru a novej prevodovke LSTT, ktoré zaberajú výrazne menej miesta, ako sa pôvodne očakávalo.

Motor dostal kvôli zvolenej konštrukcii názov HV8. V podstate ide o motor z modelu Jesko s upraveným výfukovým potrubím tak, aby ho bolo možné použiť aj v Gemere. Hodnoty výkonu? Samotný spaľovací motor produkuje 1 500 koní, čím sa dostáva na úrveň W16 z Bugatti Chiron. V kombinácii s elektromotorom Švédi uvádzajú systémový výkon (s palivom E85) neuveriteľných 2300 koní a 2750 Nm – čím získali svetový rekord za najvýkonnejšie sériové auto.

Koenigsegg Gemera Zdroj: Koenigsegg

Koenigsegg zatiaľ neuvideol žiadne dynamické parametre, ako hodnoty zrýchlenia či maximálnu rýchlosť, alebo dnes moderný dojazd na elektromotor. No už v roku 2020 stanovila automobilka pre slabšiu trojvalcovú verziu hodnotu zrýchlenia na úrovni 1,9 sekundy na 100 km/h a maximálnu rýchlosť 400 km/h. Hodnoty zrýchlenia sa tak dostávajú prakticky na hranicu fyzikálnych zákonov. Mimochodom, príplatok za upgrade na HV8 je údajne tesne pod sumou 400 000 amerických dolárov.

Akrapovič výfuk

Hyper-GT na prvý pohľad vyzerá ako športové auto. No až keď sa otvoria obrovské dvere, ktoré Koenigsegg nazýva „Katsad“, je jasné, že Gemera je plnohodnotné gétéčko, alebo teda Gran Turismo, s miestom pre štyroch ľudí. Dizajn je veľkolepý a zároveň pripomína úplne prvý Koenigsegg: prototyp CC z roku 1996.

Vzadu sú nápadné najmä výfukové potrubia, ktoré končia vľavo a vpravo vedľa skleneného krytu motora – podobne ako pri Porsche 918 Spyder alebo McLarene 600LT. Titánový výfukový systém nemá na svedomí nikto iný ako Akrapovič.

Veľkolepý interiér

V produkčnej verzii Koenigsegg pripravil Gemeru o niektoré detaily. Kamery museli napríklad ustúpiť konvenčným vonkajším zrkadlám, pretože futuristické riešenie nemôže byť homologované na všetkých svetových trhoch. V budúcnosti bude k dispozícii aj voliteľný balík „Ghost“, ktorý bude obsahovať väčší splitter, zadné krídlo a ďalšie aerodynamické vylepšenia.

Koenigsegg Gemera Zdroj: Koenigsegg

V interiéri je Gemera je typický Koenigsegg. Pri prvom štvormiestnom vozidle sa Švédi držali aj tradičného zaobleného čelného skla vrátane stierača umiestneného v strede. Nájdete tu aj presklenú strechu známu z modelov CC a Agera. Predné sedadlá sú vyrobené z karbónu a každé váži len 17 kilogramov. Vďaka integrovaným pásom do sedadiel budú mať cestujúci na zadných sedadlách jednoduché nastupovanie a vystupovanie. Koenigsegg navyše sľubuje, že zadné sedadlá sú rovnako pohodlné ako predné – všetky štyri sú ventilované a vyhrievané.

Ako správne GT ponúka Gemera množstvo praktických vymožeností. Medzi nimi je napríklad trojzónová automatická klimatizácia, dva veľké dotykové displeje (jeden vpredu a jeden vzadu), osem držiakov na poháre, WLAN hotspot a Apple CarPlay. Aby toho nebolo málo, Gemera ponúka aj priestor pre batožinu. Celkovo je k dispozícii 200 litrov úložného priestoru – takmer dvakrát toľko ako v Porsche 911 Turbo.

