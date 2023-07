Rodiny s viacerými deťmi potrebujú predovšetkým jednu vec: dostatok priestoru pre cestujúcich a batožinu. MPV, najmä sedemmiestne, sa považujú za klasiku medzi rodinnými autami. Ak nevyhnutne nepotrebujete až sedem miest na sedenie, dobrou voľbou je aj kombi. Na druhej strane, vozidlá SUV sú vo veľkostiach vhodných pre rodiny zvyčajne drahšie.

Ktoré modely v cenovej kategórii do 10 000 eur ponúka trh s jazdenými autami a ktoré sú dostatočne solídne? Analyzovali sme správu z technických kontrol a vyfiltrovali sme autá, ktoré pri nich dopadli dobre. Tieto informácie by sa mali vždy brať len ako orientačné. V konečnom dôsledku je rozhodujúci stav konkrétneho modelu. Všetky cenové ponuky sa vzťahujú na modely bez nehôd a s na­jazdenými kilometrami do 150 000 km.

Na konci prehľadu uvádzame typy, ktoré si na kontrole viedli najhoršie. Potenciálni kupujúci by pri nich mali byť mimoriadne opatrní a dávať si pozor na známe slabé miesta.

Percentá v hodnotení znamenajú poruchovosť áut pri druhej technickej kontrole. Čím nižšie percento, tým je auto menej poruchové. Zatiaľ čo u nás je druhá STK po 6 rokoch, v Nemecku je po 4.

Mitsubishi Outlander ... 11,3 %

Keď sa v roku 2012 objavilo tretie sériové vozidlo Mitsubishi Outlander, bolo to nevýrazné rodinné SUV, ale už v roku 2014 sa stalo priekopníkom v oblasti plugin. So siedmimi sedadlami však bola tretia generácia Outlandera k dispozícii len ako čisto spaľovacia. Pri hlavnej prehliadke sa robustný Japonec prezentuje ako bezproblémový ojazdený automobil, veľmi spoľahlivý typ. Zo všeobecne príjemného zoznamu porúch vybočujú – od tretej hlavnej prehliadky – riadenie a emisie výfukových plynov.

Rok výroby: 2012 až 2022

Motory: 150 k (2,0) až 224 k (2,4 PHEV Plus)

Mitsubishi Outlander III Zdroj: AUTO BILD

Opel Zafira ... 12,2 %

Opel Zafira C je praktické vozidlo, ktoré ponúka veľa priestoru a funkčnosti za relatívne málo peňazí. Tretí rad sedadiel je na palube len asi v 50 percentách skladových zásob, pretože Opel v roku 2012 prvýkrát spoplatnil systém zadných sedadiel s názvom Flex-7. Najväčšia slabina: únik motorového oleja vo všetkých ročníkoch výroby. Pri prehliadke vozidla preto určite venujte zvýšenú pozornosť únikom. Miera porúch po druhej STK je o niečo horšia ako priemer osem- a deväťročných modelov, zatiaľ čo mladšie modely majú menej významných porúch.

Rok výroby: 2012 až 2019

Motory: 120 k (1,4 Turbo) až 200 k (1,6 SIDI Turbo EcoFlex)

Cena: od 5 300 eur

Opel Zafira Tourer Zdroj: AUTO BILD

Článok pokračuje na ďalšej strane.