Domov si prinesie maličkého novorodenca a o chvíľu už je z neho veľké dieťa. V prvom roku predsa náš potomok rastie extrémne rýchlo. A to je jeden z dôvodo, prečo sa vajíčka môžu používať väčšinou len 15 mesiacov, pretože potom je do nich dieťa už jednoducho príliš veľké.

Mnohí rodičia sa preto pri kúpe detskej autosedačky rozhodnú šetriť, ale mali by ste vedieť, že pre novorodencov je veľmi dôležité, aby v sedačke sedelo zastabilizované a mohlo byť tým pádom bezpečne prepravované. Dokážu tieto kritériá splniť aj lacnejšie sedačky?

Ilustračná foto Zdroj: Auto Bild

Ako Auto Bild testoval?

Po rozbalení sme sa pozreli najprv na návod. Je v balení? Dá sa ľahko pochopiť a prečítať? Potom sme preskúmali prevádzkové pokyny, ktoré by mali byť jasne stanovené. Sú na sedačke piktogramy? A sú tieto grafiky zrozumiteľné?

Potom sa hodnotila kvalita a vlastnosti detských autosedačiek. Sú na vajíčku ostré hrany? Chráni mäkká strieška naozaj dieťa pred slnečným žiarením? Aká stabilná je rukoväť? Ako jednoducho sa ovládajú jednotlivé mechanizmy? Potom sme sa pozreli aj na komfort malého ľudského telíčka. Je textília priedušná alebo ponúka vajíčko inú formu vetrania? Aká kvalitná je textília a kde všade je prítomná?

Potom boli všetky detské autosedačky nainštalované do vozidiel Opel Combo-e a Peugeot 3008, a to so základňou Isofix aj bez nej. Osobitná pozornosť bola venovaná náročnosti inštalácie základne alebo detskej sedačky s pásom a tomu, či má v aute následne stabilnú polohu. Pri montáži sa tiež kontrolovalo, či bábätku nehrozí úraz alebo to, že ho do nej nesprávne uložíte. Skúmali sa aj bázy Isofixov - je ľahké ich nájsť alebo sú skôr ukryté?

Ilustračná foto Zdroj: Auto Bild

A nakoniec si na svoje miesto sadol mladý tester Paul. potom sme pozornosť venovali pásom a komfortu sedenia. Ako dokážete popruhy dať nabok, aby ste mohli dieťa do sedačky uložiť čo najjednoduchšie? Neprekáža vám slnečná strieška pri vkladaní bábätka? Potom nastal čas pripútať sa. Je spona opasku chránená textíliou? Sú ramenné vypchávky upevnené alebo môžu skĺznuť a ublížiť krku bábätka? A ako ľahko sa dajú popruhy utiahnuť? Potom nasledovala otázka pohodlia. Aká dobrá je poloha na sedenie? Uvoľňuje krčné svaly, alebo je príliš strmá? Je hlava pritlačená k hrudníku? Na konci testu sme detské sedačky odvážili a zmerali.

Tri autosedačky dosiahli hodnotenie "dobré", dve dostali hodnotenie "uspokojivé" a jedenkrát sa objavilo aj hodnotenie "slabé". štyri detské sedačky, ktoré získali najvyššie hodnotenie, mali podľa bodov k sebe veľmi blízko, no rozdiely medzi nimi boli dosť veľké. Napríklad napínač popruhu vajíčka Cybex Aton B2 i-Size je trochu ťažší na zatiahnutie a pri správnom zaistení dieťaťa sa môžete ľahko zapotiť. Zvyšok sedačky dopadol v testoch dobre, montáž je veľmi jednoduchá a kvalita spracovania na dobrej úrovni.

Víťaz testu

Nuna Pipa Next (cena cca 280 eur)

Ilustračná foto. Zdroj: Auto Bild

Náš víťaz testu, Nuna Pipa Next, patrí medzi tie drahšie, no z celkového hľadiska je na trhu takým zlatým stredom. Aj keď hovoríme o víťazov, neznamená to, že nemá slabiny. Poloha sedenia pre novorodencov a väčšie deti je príliš strmá, a preto nie je celkom optimálna. A ani pri jej nosení to nebude práve najľahšie.

Hoci značka uvádza hmotnosť len 3,1 kilogramu, Auto Bild v teste nameral s namontovaným príslušenstvom hmotnosť 4,5 kilogramu. Okrem toho ale presvedčí veľmi dobrým spracovaním, ochranou proti bočnému nárazu z oboch strán na Isofix základni a jednoduchou montážou do auta. Napínač pásu sa navyše jednoducho ovláda. Vajíčko získali 133 zo 160 bodov, čo mu dáva známku 1,9.

Víťaz kvalita/cena

Joie i-Snug (cena cca 135 eur)

Ilustračná foto Zdroj: Auto Bild

Náš víťaz ceny a výkonu ukazuje, že to čo je lacné nemusí byť vždy nekvalitné. S cenou cca 135 eur je Joie i-Snug jednou z lacnejších alternatív v teste. Hoci si vajíčko musí vystačiť s priemernou slnečnou strieškou, ponúka príkladnú polohu sedenia pre novorodencov a väčšie bábätká. Inštalácia s voliteľne dostupnou základňou Isofix i-Base Advance je hračkou. Ak je i-Snug namontovaný na základni Isofix, ponúka aj nastavenie sklonu sedadla.

Detskú sedačku je však možné používať aj bez podstavca a keď je pripevnená iba bezpečnostným pásom, má stále stabilnú polohu. Slabinou i-Snugu je odvetrávanie sedadla, ktoré najmä v lete nie je dostatočné. Detská sedačka je navyše pomerne veľká, no váži len 3,3 kilogramu a preto ju nebude problém prenášať aj po schodoch. Kvalita spracovania je dobrá. Joie i-Snug získala v našom teste 129 zo 160 bodov, čo jej dáva známku 2,1.

Okrem víťaza nášho testu a víťaza ceny a výkonu sa oplatí kúpiť aj Recaro Avan (cena cca 210 eur). Táto detská autosedačka získala v našom teste 130 zo 160 bodov a dosiahla tak známku 2,0. Vás aj bábätko poteší opierka hlavy, ktorá sa dá pohybom ruky nastaviť a prispôsobiť veľkosti dieťaťa. Naozaj ukážkovým spôsobom vás informuje o tom, či je oporná noha, ramená Isofixu a tiež detská sedačka správne zasunutá a nainštalovaná. Ale samozrejme je tu aj niekoľko mínusov - Recaro Avan je dosť veľká, takže v malom aute by to mohol byť problém. Okrem toho sú niektoré hrany zle opracované.

Ilustračná foto Zdroj: Auto Bild

Ďalšou sedačkou bola Maxi-Cosi CabrioFix i-Size (cena cca 255 eur), kde vyvolal najväčší otáznik návod na obsluhu. Grafika popisujúca vybratie novorodeneckej vložky nebola vôbec zrozumiteľná, ani na druhý pohľad sme nepochopili, či treba opierku hlavy odmontovať alebo nie, a to je hrubá chyba. Najmä preto, že opierka hlavy CabrioFix je vo všeobecnosti veľmi široká. Hlavne u novorodencov nie je hlavička správne fixovaná a v prípade bočného nárazu to môže mať pre dieťa fatálne následky. Je to škoda, pretože sedenie aj montáž nás potešila.

Autosedačka Comfort Fix od Hauck (cena cca 110 eur) ukazuje, že ukazovatele správnej montáže sú dôležitým faktorom, ktorý však musí aj fungovať. Pri inštalácii voliteľne dostupnej základne Isofix sa na indikátore ľavého ramena Isofix v smere jazdy až v dvoch prípadoch objavila zelená značka bez toho, aby bolo rameno Isofix čo i len vzdialene správne nainštalované. Hrubá a v najhoršom prípade život ohrozujúca chyba! Ale aj pri správnej inštalácii základne Isofix nie je toto vajíčko v aute príliš stabilné. Potom už nezáleží ani maličkostiach ako chýbajúca podložka na spone popruhov alebo zložitý mechanizmus pri uvoľňovaní sedadla zo základne. Hauck Comfort Fix získala v našom teste 61 zo 160 možných bodov a dosiahla tak známku 4,6 („slabý“). Smutný výsledok.

Náš test ukazuje, že to čo je lacné, nemusí byť vôbec zlé. Najmä Recaro Avan a Joie i-Snug dokážu presvedčiť mnohými plusovými bodmi a zaslúžia si druhé a tretie miesto, i keď majú aj svoje slabé stránky. To sa však týka aj nášho víťaza testu s vyššou cenou, Nuna Pipa Next. Ak potrebujete pri kúpe detskej sedačky ušetriť, mali by ste si vopred zistiť, ktorá sedačka je pre vaše použitie najlepšia. Mnohí považujú bezpečnosť za jediné rozhodujúce kritérium. Samozrejme, ochrana je na prvom mieste, ale veľkú rolu v bežnom živote zohráva aj využiteľnosť a pohodlie pre dieťa. Rodičia by si mali uvedomiť, aké požiadavky na sedačku kladú. Pretože detskú sedačku, ktorá vyniká vo všetkých disciplínach, sme v našom teste nenašli. Perfektný model nájde len ten, kto sa dostatočne vopred informuje.

