Pili ste niečo pred jazdou? Táto otázka patrí asi k najznámejším, keď vás zastaví policajt. Na Slovensku platí nulová hranica alkoholu v krvi a nebavme sa o odchýlkach a toleranciách meracích prístrojov.

Ako dlho vydrží v krvi jedno pivo či pohár vína? Koľko si človek môže večer pred rannou jazdou vypiť, aby bol pripravený sadnúť si za volant? Jedno veľké pivo? Alebo tri? Pohár vína?

Zariadenie, ktoré simuluje pľúca, dodávalo presnú hodnotu alkoholu do vzduchu. Zdroj: Auto Bild

Fakt je, že schopnosť človeka spaľovať alkohol v krvi závisí od telesnej hmotnosti, vrodených predispozícií, času a trvania konzumácie, aktuálnej kondície aj príjmu a výdaju kalórií. Existujú zjednodušené empirické vzorce, ale tie nikdy nebudú presné, preto odporúčame kontrolu meracím prístrojom. V predaji sa nachádzajú rozličné alkoholtestery, my sme vybrali prístroje v cenovom rozpätí 16 až 160 eur.

AUTO BILD nakúpil testery v online obchodoch a potom ich testoval v laboratóriách spoločnosti Dräger, ktorá vyrába profesionálne prístroje pre políciu. Napokon bolo každé zariadenie podrobené aj praktickej skúške.

Testovací tím v laboratóriu Dräger. Firma je najväčší výrobca alkoholtesterov na svete. Presnosť merania sa overovala na analyzátore mokrých plynov. Zdroj: Auto Bild

Výsledky boli jednoznačné a môžete si ich pozrieť v tabuľke. Dobrá správa je, že ak hľadáte príručný prístroj do vrecka alebo do priehradky pred spolujazdcom, nemusíte nutne investovať veľkú sumu. Rovnako však platí: Ruky preč od lacných prístrojov! Tie sa hodia skôr ako zábava na párty, nie na serióznu analýzu dychu pred jazdou. Dobré prístroje pracujú s elektrochemickým snímačom. Ak používajú ako snímač len jeden polovodič, je to nepresné.

Kto si chce byť úplne istý, mal by investovať 380 eur do Dräger Alcotest 4000, ktorý sme používali ako referenčný prístroj mimo hodnotenia. On dodáva najpresnejšie hodnoty, je najkvalitnejšie vypracovaný a má najlepšie ovládanie.

Každé zariadenie sa podrobilo skúške každodenného používania s rozdielnymi alkoholickými nápojmi: pivo, víno, liehoviny. Zdroj: Auto Bild

Najdôležitejším kritériom bola presnosť merania, ktorá sa overovala na analyzátore mokrých plynov v laboratóriu firmy Dräger. Toto zariadenie simuluje pľúca, z ktorých prúdi do testovaného alkoholtestera 0,84 promile alkoholu vo vzduchu. Hlavná otázka je: Ako veľmi sa odchyľuje nameraný údaj od referenčnej hodnoty? Pri príliš vysokej odchýlke sme udeľovali nula bodov. Dodatočne bol každý alkoholtester podrobený praktickej skúške s ľudským dychom. Človek si pred každým meraním nastriekal do hrdla alkoholový sprej, aby sa zabránilo nepresnosti so zvyškovým alkoholom v ústach. Nakoniec sa hodnoty medzi sebou porovnali. Hodnotenie kvality prístroja, obsah balenia a ovládanie doplnili laboratórny test.

Dräger Alcotest 4000 sa používalo ako referenčné meracie zariadenie. Zdroj: Auto Bild

Okrem toho laboratórny tím každé zariadenie podrobil skúške každodenného používania s rozdielnymi alkoholickými nápojmi. Pivo, víno, liehoviny. Aj tu sa porovnali namerané hodnoty s referen­čnými hodnotami a odchýlkou. Na záver sa hodnotilo používanie a niektoré osobitosti fungovania výrobkov.

Je nebezpečné, ak alkoholtester ukazuje príliš nízke hodnoty ako Kungfuren a Memonotry. To vás môže stáť vodičský preukaz. Problém je aj dlhé skladovanie, potom sú prístroje nepresné. Profesionálne zariadenia sa musia dávať na ciachovanie do servisu. To sa však pri týchto lacných nerobí.

Tabuľka prvá časť Zdroj: Auto Bild