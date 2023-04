Či už je vašou prioritou nízka ekonomická nákladnosť auta alebo vám záleží aj na vypúšťaní emisií do ovzdušia, v oboch prípadoch bude pre vás pri výbere nového auta dôležitá spotreba paliva. Problém je v tom, že oficiálne údaje o spotrebe paliva, ktoré vám s radosťou povie každý predajca automobilov, sú často zavádzajúce a v reálnych podmienkach je nemožné ich dosiahnuť.

Britský magazín What car? preto vykonal testovanie True MPG, v ktorom podrobil modely testom spotreby paliva v reálnych podmienkach pri dodržiavaní rýchlostných limitov, no bez použitia špeciálnych techník takzvaného „hypermilingu“. Výsledkom je 10 najefektívnejších áut, aké kedy britský magazín testoval. Vo Veľkej Británii sa spotreba udáva v MPG (miles per gallon), preto sme ich prerátali do nami používaných jednotiek v litroch paliva na 100 kilometrov.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid: 3,91 l/km

Toyota Yaris Cross Zdroj: Toyota

Vezmite mimoriadne účinný 1,5-litrový benzínový motor a elektromotor z Toyoty Yaris a namontujte ho do auta so štýlovejšou karosériou. Výsledkom je Yaris Cross. Pre mnohých ľudí bude karoséria typu crossover prijateľnejšia v porovnaní s malým mestským autom. A vďaka väčšej batérii dokáže využívať bezemisný pohon o čosi dlhšie, ako jeho menší súrodenec. Yaris Cross je najefektívnejšie auto v tomto zozname, a to nielen s priemernou spotrebou 3,91 l benzínu na 100 km, no na mestskom okruhu počas testu zvládol spotreboval len 2,28 l/100 km.