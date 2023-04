Krátka odpoveď znie - aby ste dodržiavali zákon. Nebojte sa, máme pre vás aj dlhšiu odpoveď. Predpis EHK OSN č. 39 v Európe upravuje to, ako musia v mnohých aspektoch fungovať rýchlomery áut. V tomto prípade nás zaujíma najviac to, že stanovuje, že rýchlomer nesmie ukazovať nižšiu rýchlosť, ako v skutočnosti je. Takže si výrobcovia dali rezervu, aby si kryli chrbát.

Ale nie je to tak, že by auto jedného výrobcu ukazovalo o 20 kilometrov za hodinu viac, a auto druhého iba o dva. Nikto si nemôže ustanoviť čo chce a faktom zostáva, že samotné predpisy uvádzajú aj hranicu rozdielu, ktorá môže existovať medzi rýchlosťou udávanou tachometrom a rýchlosťou, ktorou auto skutočne ide. Tento rozdiel môže byť maximálne 10 % skutočnej rýchlosti plus ďalšie 4 km/hod.

Ilustračná snímka. Zdroj: Auto Bild

Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, máme pre vás aj príklad. Ak je na danom úseku diaľnice stanovená rýchlosť napríklad 120 km/hod, podľa tohto predpisu by ste mohli jazdiť rýchlosťou až 136 km/hod, a stále by ste neporušovali a neprekročili stanovený rýchlostný limit. A naopak, ak by ste šli po diaľnici teoreticky 120 km/hod, podľa rýchlomera by ste reálne mohli ísť iba 108 km/hod.

Napriek tomu, že predpisy udali hranice tejto rýchlostnej rezerve, nie všetci výrobcovia ju uplatňujú na maximum. Takže skutočná rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od modelu. Nenabádame vás skúšať policajné hliadky alebo čakať, či vám príde domov pokuta, ale ak chcete skontrolovať, ako je na tom vaše konkrétne vozidlo, najlepšie je zapnúť navigáciu. Tá totiž nemusí dodržiavať tieto predpisy a zobrazuje skutočné údaje o rýchlosti, ktoré budú vždy nižšie ako tie, ktoré sa vám zobrazujú na prístrojovej doske.

