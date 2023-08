Kto by nepoznal svetoznámu motoristickú hviezdu Jeremyho Clarksona? Jeremy je známy pre svoj veľmi kritický názor ohľadne áut a preto sme pre vás vybrali jeho 5 najobľúbenejších vozidiel.

1. 1994 Porsche 928

Zdroj: Albert Pena / G3 Photography

Porsche 928 je pre Jeremyho Clarksona mimoriadne výnimočné. Nie, nie je to kvôli jeho ohromným výkonnostným parametrom, ani kvôli neštandardnému dizajnu - Porsche 928 má pre Clarksona sentimentálnu hodnotu.

Písal sa rok 1994 a on práve dostal toto auto ako dar. Neskôr v ten deň mu zavolala mama a povedala mu, že jeho otec je veľmi chorý a musí okamžite prísť. Do nemocnice sa dostal 30 minút predtým, ako jeho otec zomrel. Clarkson povedal: "Keby som nešoféroval auto, ktoré výborne sedí na ceste pri rýchlosti 270 km/h, nemal by som možnosť rozlúčiť sa s otcom. Takže pokiaľ ide o mňa, 928-ka je v poriadku."