Pre mnohých fanúšikov značky je Lamborghini Diablo posledným skutočným Lambom. Diablo pochádza z pred-Audi éry a bolo vyvinuté pod hlavičkou koncernu Chrysler. Na trh prišlo v roku 1990 a až v roku 2001 ho nahradilo Murciélago. Diablo, ktoré nakreslil Marcello Gandini, však aj 33 rokov po svojom predstavení stále upútava pozornosť. Na Festivale rýchlosti v Goodwoode sme sa mohli bližšie pozrieť na restomod Eccentrica.

Nie je to dokonalý superšport, no zato je veľmi emotívny. A v časoch automobilovej monotónnosti mnohí petrolheadi túžia práve po takýchto emotívnych autách, ktoré raz zdobili ich detské izby na plagýtoch. Novým uchádzačom o kategóriu je Eccentrica – upravená verzia Lamborghini Diablo.

Starý vzhľad, nová technológia: tak sa dajú charakterizovať Restomody veľmi zjednodušeným spôsobom. A práve tento sektor posledné roky zažíva boom. Jedným z najznámejších mien v tejto oblasti úprav je americký Porsche špecialista Singer, ktorý vyrába restomody na najvyššej úrovni. No zďaleka nie je jediný. Výber je v súčasnosti taký rozmanitý, že sotva zostane nevyplnená medzera. Ponuka restomodov Porsche je taká veľká, že aj tí, ktorí sa tejto téme venujú, môžu rýchlo stratiť prehľad. Restomody sa ale netýkajú len Porsche: takto upravené nájdete v podstate všetky klasiky od Lancie Delta cez Range Rover, BMW M3 E30 a Jaguar E-Type až po Toyotu Land Cruiser.

Myšlienka projektu

Jedným z mála klasických áut, ktoré sa zatiaľ restomody nedočkali, bolo Lamborghini Diablo. To sa však zmenilo s príchodom Eccentricy. Rovnomenný start-up zo San Marína si dal za úlohu zdokonaliť ikonické Diablo.Veľkolepý projekt uviedol do života podnikateľ Emanuel Colombini, zberateľ Lamborghini. Spolu so známymi menami ako Pirelli, Brembo, Capristo a Alcantara sa spojil, aby realizoval víziu superšportu Lamborghini Diablo pre rok 2024.

Lamborghini Diablo Eccentrica Zdroj: Eccentrica

Prvý prototyp modelu Eccentrica bol nedávno predstavený v Miláne – a výsledok je pôsobivý. Restomod bol navrhnutý dizajnérskym štúdiom "BorromeodeSilva", tým istým tímom, ktorý navrhol Porsche 928 Restomod pre francúzsku spoločnosť Nardone. A dizajnérom sa podarilo dokonale preniesť nezameniteľný tvar karosérie Lamborghini Diablo do modernej podoby. Ako základ slúžilo Diablo z prvých modelových rokov, žiadny karosársky panel ale neostal nedotknutý. Veľké časti karosérie sú vyrobené z karbónu, pričom Eccentrica zámerne pripomína pretekársku verziu Diablo GT-R, ktorej vzniklo len 30 až 40 kusov.

Vyklápacie svetlá zmizli

Jedným z mnohých typických dizajnových prvkov Diabla sú predné svetlomety. Hoci neskoršie modely (od roku 1999) mali namontované klasické svetlá, ktoré zapožičal Nissan 300ZX, prvé modely mali kultové vyklápacie svetlá. Ako však vieme, tie sú nepraktické kvôli prísným bezpečnostným predpisom, ktoré ich de facto zakazujú, ale Eccentrica Cars vyvinula alternatívne riešenie: namiesto toho, aby sa svetlomety vyklápali dohora, sa zasúvajú kryty svetlometov smerom nadol. Týmto spôsobom je možné vytvoriť čistý vzhľad aj pri vypnutých svetlometoch.

Nápadná je najmä vzadu: Eccentrica má ultra úzky karbónový nárazník a koncovky výfuku Capristo v štýle Diabla GT-R. Poctu GT-R vzdávajú aj klasické päťlúčové ráfiky v čiernej farbe. Na druhej, restomod zámerne vynechal obrovské krídlo.

Interiér

Paradoxne najviac zmien sa udialo v interiéri. Interiér bol slabším článkom reťaze pri origináli, no dizajnéri si pri návrhu restomodu dali obzvlášt záležať na spojení klasiky a moderny. Namiesto klasických budíkov využíva Eccentrica digitálne prístroje s vintage vzhľadom 80-tych a 90-tych rokov. Prepracovaná bola celá stredová konzola, pričom dizajnéri dbali najmä na čistý vzhľad a vysokokvalitné materiály.

Lamborghini Diablo Eccentrica Zdroj: Eccentrica

V interiéri napríklad nenájdete žiadne plastové diely: všetky spínače a hlavica radiacej páky otvorenej kulisy sú vyfrézované z hliníka. V Eccentrice je zážitkom aj postup štartovania: zámok zapaľovania je umiestnený na stredovej konzole, zapaľovanie a palivové čerpadlá sa aktivujú prepínačom a až potom V12 ožije stlačením tlačidla.

Ďalším pútavým prvkom je karbónový stĺpik riadenia a trojramenný volant bez airbagov, ktorý rovnako odkazuje na Diablo GT-R. Prototyp má tmavomodrú kožu a alcantaru, no farebnú schému si zrejme bude môcť budúci majiteľ zvoliť podľa seba. Hoci je vystavená Eccentrica zatiaľ prototypom, kvalita je presvedčivá. Spracovanie interiéru je už teraz lepšie ako originál. A kým budú v roku 2025 dodané prvé vozidlá zákazníkom, firma bude určite dolaďovať detaily.

Pôvodný 5,7 litrový V12 s výkonom 550 koní

Na rozdiel od zásadne prepracovaného vzhľadu sa Eccentrica Cars zámerne drží originálu, pokiaľ ide o techniku. Zostáva teda pri pôvodnom 5,7-litrovom atmosférickom V12 motore z darcovského vozidla. Namiesto štandardných 492 koní a 580 Nm sa výkon mierne zvýšil na 550 koní a 600 Nm.

Pomer výkonu a hmotnosti je vraj 2,9 kg/k, čo znamená, že Eccentrica váži okolo 1595 kíl. Jazdné výkony sú zodpovedajúcim spôsobom pôsobivé: 3,5 sekundy z 0 na 100 km/h a maximálna rýchlosť 335 km/h. Excentrica razí novú cestu s prevodovkou. Päťstupňovú manuálnu prevodovku nahradila šesťstupňová. Brzdový systém Brembo so šesťpiestikovými strmeňmi na prednej náprave má zabezpečiť brutálne spomalenie, zatiaľ čo výfukový systém Capristo dodáva príslušný zvuk.

Eccentrica je k dispozícii od 1,2 milióna eur

Po premiére na Festivale rýchlosti v Goodwoode sa Eccentrica chystá do amerického Monterey na Carweek. Na týchto prestížnych podujatiach má Restomod prilákať zákazníkov. A ak pôjde všetko podľa plánu, malo by vzniknúť presne 19 exemplárov. Výroba každého auta by mala trvať 16 až 18 mesiacov a žiadne dve autá by nemali byť rovnaké. Cena sa má začínať na sume 1,2 milióna eur.

