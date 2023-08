Hoci presná cena La Rose Noire Droptail nebola zverejnená, odhady naznačujú, že by mohla dosiahnuť približne 25 miliónov dolárov...

Najvýraznejšou črtou tohto špeciálneho vozidla je jeho interiér. Luxusná automobilka upriamuje pozornosť na najkrajší vzor dreveného obloženia, aký kedy vytvorili. Zároveň značka po prvý raz vo svojej súčasnej histórii ponúka modernú interpretáciu karosérie roadsteru.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail Zdroj: Rolls-Royce

Vnútri je detailne aplikované drevené spracovanie tvarované kombináciou celkom 1 603 čiernych drevených trojuholníkov. Každý ručne vyrobený kúsok bol precízne integrovaný do kovového interiéru. Auto, inšpirované kúzlom tmavej ruže Baccara, odráža abstraktný výraz padajúcich lupeňov ruží. V karosárskej časti sú umiestnené hodiny Spéciale Audemars Piguet. Zákazníci chceli, aby sa hodinky dali namontovať do vozidla, ale aj odnímať, aby sa dali pripevniť na náramok a mohli ich tak nosiť so sebou.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail Zdroj: Rolls-Royce

To sa podarilo vďaka elektrickému zatváraciemu mechanizmu, ktorý zobrazuje čas stlačením tlačidla. Zvýraznením kúsku z bieleho zlata, ktorý upúta pozornosť ručne gravírovaným detailom v tvare ruže, sa odráža autentické know-how remeselníkov Audemars Piguet. Po vybratí hodiniek je otvor palubnej dosky uzavretý elegantným uzáverom vyrobeným z titánu. Máte tu aj špeciálny box na šampanské prispôsobený vozidlu. Bol navrhnutý podľa detailov vozidla a ozdobený vzorom ruží.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail Zdroj: Rolls-Royce

Bez strechy vyzerá Droptail ako štíhly roadster s otvorenou strechou. Po namontovaní strechy sa auto premení na pôsobivé kupé. Pod strechou je emblém nesúci meno auta, čo sa v Rolls-Royce predtým ešte nestalo. Vonkajší dizajn La Rose Noire Droptail má zvláštne prevedenie. Lak s názvom „Hydroshade“, ktorý pokrýva vonkajší povrch auta, bol navrhnutý v súlade s dvojtónovou témou a bol vyvinutý špeciálne pre tento automobil. Exteriér je navyše zakončený špeciálnym červeným tónom s názvom „True Love“.