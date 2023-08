BMW i7 Protection je najnovším vynálezom nemeckej dielne, ktorý sa širokej verejnosti predstaví začiatkom budúceho mesiaca na autosalóne v Mníchove. BMW v tejto oblasti nie je žiadnym nováčikom, má za sebou už 45-ročné skúsenosti, takže na toto auto sa už nejaký ten čas akosi čakalo.

BMW i7 Protection. Zdroj: BMW

Neprezrádzajú o ňom všetky podrobnosti, vrátane tých o celkovej hmotnosti vozidla. Vieme, že elektrický model i7 váži v základe niečo cez 2 a pol tony, no s plnou nepriestrelnou ochranou si trúfame povedať, že by teraz mohol vážiť medzi 4 až 5 tonami. Podľa našej legislatívy to napríklad znamená, že ho môžu šoférovať len osoby s platným vodičským preukazom skupiny C.

Nepreniknuteľný nováčik má v sebe zabudovaný pohon z modelu i7 M70, čo znamená dve elektrické pohonné jednotky, na prednej a zadnej náprave, ktoré vyvinú spolu 400 kilowattov výkonu a pohon sa prenáša na všetky 4 kolesá. Pri užitočnej kapacite batérie 101 kWh sa priemerná spotreba pohybuje okolo 30 kWh na 100 km/h, pričom dojazd je vraj 330 kilometrov. Ale toto sú len výrobné údaje. Maximálna rýchlosť je obmedzená na 160 km/h, pričom zrýchlenie z pokoja na 100 km/h trvá solídnych 9 sekúnd. Tento údaj veľa napovie o celkovej hmotnosti, ale tá bude majiteľovi asi aj tak ukradnutá.

BMW i7 Protection. Zdroj: BMW

Inžinieri venovali vývoju tejto pancierovej verzie sedmičky veľa času a v neposlednom rade si od nemeckej organizácie VPAM (Vereinigung der) odniesli najvyššiu známku ochrany pri útoku na auto (VR9). Zásluhu na tom má nový vynález s názvom BMW Protection Core. To znamená, že celá nosná konštrukcia karosérie je prvýkrát vyrobená z pancierovej ocele a aj všetky prídavné prvky na aute sú väčšinou vyrobené z mimoriadne odolných oceľových zliatin.

K tomu je potrebné pripočítať extrémne hrubé viacvrstvové sklenené plochy (u minulých modelov s označením VR9 to znamenalo hrúbku 66 mm), čo v praxi chráni pred útokom automatickou zbraňou kalibru 7,62 alebo ručnými granátmi. Bavorák je tiež imúnny voči útoku dronov, pretože má strešnú časť vystuženú oceľovými platňami a úplne iná je konštrukcia dverí či rámov, čo chráni cestujúcich aj pred výbuchom veľkého množstva výbušnín. Je vybavený 20-palcovými pneumatikami Michelin s označením PAX, ktoré majú zabudovanú špeciálnu vložku, ktorá tlmí ďalšiu jazdu v prípade úplnej straty tlaku (do rýchlosti až 80 km/h).

BMW i7 Protection. Zdroj: BMW

Cenu Nemci podľa zaužívanej praxe verejne nezverejňujú, avizujú však, že nový rad Protection bude dostupný nielen s batériami, ale aj s klasickým 4,4-litrovým benzínovým motorom V8 s dojazdom až 210 km, ktorý z pokoja zrýchli na 100 km/h za niečo vyše šesť sekúnd.

