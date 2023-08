Zdieľa síce platformu s roadsterom SL, no Coupé dostalo do vienka 9-stupňovú prevodovku. Tým pádom mohli zmeniť aj systém mazania a uložiť 4,0-litrový motor AMG V8 biturbo o čosi nižšie. A vďaka tomu bolo možné do auta uložiť pohon všetkých štyroch kolies AMG Performance 4MATIC+.

Ten spája výhody rôznych koncepcií pohonu: Plne variabilné rozdeľovanie krútiaceho momentu na prednú a zadnú nápravu zaisťuje nielen optimálnu trakciu, ale vodič sa môže spoľahnúť aj na vysokú úroveň stability a bezpečnosti jazdy za každých podmienok. Prechod z pohonu zadných kolies na pohon všetkých kolies a naopak prebieha nepretržite.

Mercedes-AMG GT Coupé. Zdroj: Mercedes-Benz

Najlepšie možné rozdelenie krútiaceho momentu sa priebežne vypočítava v závislosti od jazdnej situácie a želaní vodiča. Nové Coupé môže byť poháňané plynule meniteľným spôsobom od pohonu všetkých kolies orientovaného na trakciu s rozdelením výkonu 50:50 na prednú a zadnú nápravu až po čistý pohon zadných kolies. Okrem trakcie a priečnej dynamiky zlepšuje pohon všetkých kolies aj pozdĺžnu dynamiku pre ešte výraznejšiu akceleráciu.

Do pozornosti sa dostala aj viacprvková predná náprava s piatimi článkami, ktoré sú celé umiestnené v ráfiku kolesa. Navzájom nezávislé prvky ovládania a zavesenia kolies umožňujú vysoké priečne zrýchlenie s minimálnymi vplyvmi pohonu na riadenie. Päťprvková priestorová konštrukcia vedie aj kolesá na zadnej náprave. Na zníženie neodpruženej hmoty sú všetky závesy, čapy riadenia a nosiče kolies na prednej a zadnej náprave nového kupé AMG GT vyrobené z kovaného hliníka.

Mercedes-AMG GT Coupé. Zdroj: Mercedes-Benz

K tomu sa pridáva podvozok AMG ACTIVE RIDE CONTROL so stabilizáciou nakláňania. Aktívne hydraulické prvky nahrádzajú konvenčné mechanické stabilizátory torznej tyče a kompenzujú valivé pohyby v zlomkoch sekundy. Adaptívne tlmiče majú tiež dve hydraulické pripojenia. Jeden je na kompresnej strane tlmiča a druhý na napínacej strane. Komory tlmičov na všetkých štyroch kolesách sú prepojené priamo cez riadiace ventily adaptívnych tlmičov.

Nové AMG GT Coupé má sériovo elektronicky riadenú uzávierku zadnej nápravy, ktorá zaisťuje trakciu a maximálnu bezpečnosť jazdy za všetkých jazdných podmienok. Nielenže sa ďalej zlepšuje trakcia hnacích kolies na zadnej náprave, zvyšujú sa aj rýchlosti v zákrutách v hraničnej oblasti. Pri zmene jazdného pruhu vo vysokej rýchlosti je navyše optimalizovaná jazdná stabilita.

Mercedes-AMG GT Coupé. Zdroj: Mercedes-Benz

A teraz niečo o motore. Je to ten istý agregát, aký používa predchádzajúce GT, teda 4,0-litrový motor V8 s dvoma turbodúchadlami. Na výber budú ale dve výkonnostné verzie - GT 55 4MATIC+ a GT 63 4MATIC+. V prípade nižšej verzie vyvinie agregát V8 výkon 350 kW (476 k) a maximálny krútiaci moment 700 Nm. Šprint z nuly na 100 km/h trvá 3,9 sekundy a maximálna rýchlosť je 295 km/h. V najvyššom modeli GT 63 4MATIC+ máte zas výkon 430 kW (585 k) a maximálny krútiaci moment 800 Nm v širokom rozsahu otáčok (od 2 500 do 4 500 ot./min.). Zrýchlenie z 0 na 100 km/h trvá len 3,2 sekundy a maximálna rýchlosť je 315 km/h.

Na prvý pohľad vyzerá ako ďalší športový Mercedes. Keď však pôjdeme do detailov, je tu niekoľko zmien, ktoré zlepšujú jeho aerodynamiku. Aktívne aerodynamické systémy nájdeme v prednej spodnej časti karosérie, ako aj v aktívnom zadnom krídle. Má tiež voliteľný aerodynamický balík, ktorý prinesie ďalšie predné deflektory vzduchu, výraznejší zadný difúzor a pevné zadné krídlo.

Mercedes-AMG GT Coupé. Zdroj: Mercedes-Benz

Vo vnútri je auto podobné svojmu súrodencovi. Všetky meradlá, dotykové obrazovky a informačno-zábavný systém sú rovnaké ako tie, ktoré používa SL Roadster. Zmena nastala v prípade rozloženia sedadiel - sú tu navyše dve pre pasažierov vzadu. Tie sa dajú sklopiť, aby sa do tejto časti zmestila batožina alebo malé balíky. To z neho robí relatívne praktické športové auto. Cenu ale zatiaľ nepoznáme...

