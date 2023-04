Elektromobily síce nevzbĺknu častejšie ako napríklad naftové či benzínové autá, no keď sa to už stane, hasiči to nemajú ľahké. Musia spotrebovať obrovské množstvo vody. Veľké zmeny by mohla priniesť technológia vodného lúča švédskej spoločnosti Cold Cut Systems.

Systém už bol úspešne testovaný. Lítium-iónové batérie horia pri vysokej intenzite a uvoľňujú pritom do ovzdušia toxické plyny, vrátane kyanovodíka. Na uhasenie elektrického vozidla je potrebných asi 150 000 litrov vody. Pre porovnanie, na uhasenie benzínového alebo naftového vozidla je potrebných asi 4 000 litrov vody.

Systém Cold Cut Cobra "útočí" na elektromobil pomocou prúdu vody o sile 300 barov, čo je 140-násobok tlaku v pneumatikách, a abrazívneho materiálu, ktorý dokáže prerezať podlahu vozidla a titánový kryt batérie. Hasiči tak môžu priamo uhasiť horiace články a testy SCCA ukazujú, že systém je natoľko účinný, že na uhasenie batérie stačí len 750 litrov vody a menej ako 10 minút.

Systém Cold Cut pritom nie je úplnou novinkou, na trh bol totiž uvedený v roku 1997 ako prostriedok na bezpečné rezanie kovu vo výbušnom prostredí, ako sú ropné plošiny, ale čoskoro ho začali požívať hasiči v papiernických závodoch, uhoľných baniach a chemických závodoch. Systém je namontovaný na Toyote Hilux, no s novým podvozkom. Pohon 6x6 ponúka 3 000 kilogramov užitočného zaťaženia, čo je takmer trojnásobok štandardnej kapacity modelu.

Mohlo by vás zaujímať: