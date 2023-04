AKU skrutkovače patria medzi obľúbené nástroje. Prácu na aute i iných projektoch vedia multifunkční pomocníci značne uľahčiť. Auto Bild preto otestoval osem zariadení a zisťoval, či sa do nich oplatí investovať, alebo sa na nich dá aj ušetriť.

Ako prebiehalo testovanie

Test AKU skrutkovačov. Zdroj: Auto Bild

Na testovanie výkonu sme narezali závity s priemerom 14 milimetrov do oceľových profilov. Naskrutkovali sme štandardné skrutky kolies M14 pevnostnej triedy 10.9. Test odolnosti pozostával z uvoľnenia skrutky kolesa a jej utiahnutia na 300 Nm. Aby sme skontrolovali, ako rýchlo AKU skrutkovače uvoľňujú príslušné spoje, merali sme časy od stlačenia spínača do okamihu, keď sa skrutka začala otáčať.

Okrem toho sme zmerali hlučnosť pri povoľovaní skrutky utiahnutej na 300 Nm a odvážili a premerali všetky zariadenia s batériami. Nehodnotili sme kapacity batérií a doby nabíjania. Je to preto, že niektorí výrobcovia ponúkajú rôzne veľkosti batérií a nabíjačky, ktoré neboli navzájom porovnateľné.

Testované AKU skrutkovače DeWalt DCF 864 N (hodnotenie 1,8 - dobré) Makita DTW300 (hodnotenie 2,0 - dobré) Hazet 9212-M1 (hodnotenie 2,1 - dobré) Einhell Impaxxo 18/400 (hodnotenie 2,4 - dobré) Parkside X 20V PASSK 20 Li-A1 (hodnotenie 2,7 - uspokojivé) Bosch GDS 18V-300 (hodnotenie 2,9 - uspokojivé) Trotec PIWS 10-20V (hodnotenie 3,3 - uspokojivé) Kunzer 7ASS03 (hodnotenie 3,4 - uspokojivé)

Výsledky testov na prvý pohľad

Test AKU skrutkovačov. Zdroj: Auto Bild

Aj keď chcete koleso vymeniť iba AKU skrutkovačom, mali by ste si uvedomiť, že povoľovací moment musí byť vyšší ako uťahovací moment. Pri niektorých prácach na podvozku, ako je uvoľnenie náboja kolesa, sa odporúča sila uvoľnenia aspoň 300 Nm. Možno sa pýtate, prečo sú tieto prístroje také hlučné. Súvisí to s princípom ich fungovania. Ich mechanizmus vytvára väčší krútiaci moment a preto skrutkovač vydáva rachotivý a škrípavý zvuk.

Štandardnú úlohu uvoľňovania matíc kolies utiahnutých na 110 Nm zvládajú všetky prístroje bleskovo a bez námahy. Pri uvoľňovaní 200 Nm spojov však už existujú značné rozdiely - najpomalšiemu (Kunzer) to trvá päťkrát dlhšie ako najrýchlejšiemu (DeWalt). Jedno lacnejšie zariadenie neprešlo testom odolnosti, ktorý pozostával z uvoľnenia matice kolesa utiahnutej na 300 Nm a upevnenej vysokopevnostným zámkom - Trotec.

Víťaz testu - DeWalt DCF 894 N

DeWalt DCF 894 N uvoľňuje aj 300 Nm spoj bez námahy, ako keby ste skrutku utiahli iba rukou. Vďaka svojmu pôsobivému výkonu je vhodný aj na profesionálne použitie. S hmotnosťou dobrých 2,2 kilogramu nepatrí medzi najľahšie, no aj tak sa dá veľmi dobre použiť. Presvedčí aj ergonómia a kvalita spracovania. Malý nedostatok - batéria nie je súčasťou základného balenia a musíte si ju dokúpiť.

Test AKU skrutkovačov. Zdroj: Auto Bild

Víťaz pomeru cena/výkon - Einhell Impaxxo 18/400

Einhell Impaxxo 18/400 je nákladný automobil medzi elektrickými AKU skrutkovačmi, je veľký a ťažký (váži dobré tri kilogramy), ale aj nesmierne výkonný! Povoľuje všetky skrutky, ako keby boli namontované v masle. Hoci nie je tichý, je to najtichší AKU skrutkovač v našom teste s hlučnosťou 89 dB(A). Vzhľadom na hmotnosť pôsobí Einhell trochu nemotorne, no v ruke to nebudete cítiť. Súčasťou balenia sú nadstavce vo veľkostiach 17, 19 a 21 a aj adaptér.

DeWalt DCF 894 N Cena: 245 €

Cena najlacnejšej nabíjačky a batérie od výrobcu, ak nie sú zahrnuté v cene zariadenia: 95 €

Celková cena: 340 €

Rozmery s batériou a držiakom na opasok DxŠxV: 175 x 90 x 260 mm

Typ/Kapacita batérie použitej v teste: 18V Li-Io/5Ah

Max. doba nabíjania: 75 min

Menovité voľnobežné otáčky: 0-2000 ot./min.

Maximálny uvoľňovací moment: nešpecifikované

Maximálny uťahovací moment: krútiaci moment 447 Nm

Vrátane batérie/nabíjačky: nie/nie

Automatické zastavenie po uvoľnení skrutky: áno

Integrované LED pracovné svetlo: áno

Gumená rukoväť: áno

Spona na opasok: áno

Celkový počet bodov za vybavenie (max. 100 bodov): 58



Čas uvoľnenia skrutky kolesa (110 Nm): 0,4 s

Čas uvoľnenia skrutky v oceľovom profile (100 Nm): 0,3 s

Čas uvoľnenia skrutky v oceľovom profile (150 Nm): 0,6 s

Čas uvoľnenia skrutky v oceľovom profile (200 Nm): 0,8 s

Čas uvoľnenia skrutky v oceľovom profile (250 Nm): 1,2 s

Čas uvoľnenia skrutky v oceľovom profile (300 Nm): 1,2 s

Hlučnosť v dB(A) pri uvoľnení (300 Nm): 92 dB

Ergonómia (max. 20 bodov): 19

Spracovanie (max. 10 bodov): 10

Zrozumiteľnosť návodu (max. 5 bodov): 4

Celková hodnota bodov z testu (max. 200 bodov): 196

Celkový počet bodov (max. 300 bodov): 254

