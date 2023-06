Prvý diel tejto franšízy sa objavil v kinách pred 22 rokmi. Áno vážení, starneme! Odvtedy sme boli svedkami toho, ako sa hlavná zápletka menila, pridávala sa neustále dráma a akcia, no stále zostalo hlavnou myšlienkou ukázať nám preteky a niekedy aj nezmyselné naháňačky. V tomto zozname nájdete 10 áut, ktoré sa zapísali do pamäti fanúšikov tejto ságy.

Dodge Charger R/T

Začneme pekne po poriadku, a teda sa pozrieme na azda najzaujímavejší model prvého dielu The Fast & The Furious, aj keď ich tu bolo pomerne dosť. Torettov Dodge Charger R/T z roku 1970 mal nezabudnuteľné nasávanie na kapote a to, ako sa postaví na zadné kolesá, asi ani netreba spomínať.