Superšporty sú autá, ktoré svojho času na plagátoch zdobili detskú izbu nejednému chlapcovi. No potom sú tu také superšporty, o ktorých počul len málokto. A práve na túto kategóriu sa zameráme v dnešnom článku. Mimochodom, každé z týchto áut je natoľko jedinečné, že si zaslúži samostatný článok... :)

Aixam Mega Track

Mega Track by Aixam Zdroj: Mega

Aixam je spoločnosť, od ktorej by ste superšport neočakávali ani v tých najtajnejších snoch. Predsa len, značka sa dostala do povedomia najmä výrobou malých mestských vozidiel, ktoré je možné na vodičské oprávnenie typu AM šoférovať od 15 rokov. No napriek tomu má na svedomí niečo, čo sa volá Mega Track.

Svetlo sveta uzrelo v roku 1992 a verejnosti sa predstavilo na parížskom autosalóne. A hoci to z fotografií nevyzerá, Mega Track je obrovské auto so šírkou 2,25 metra, dĺžkou cez 5 metre a výškou 1,5 metra. Za štvoricou sedadiel sa nachádzal 6,0-litrový motor s usporiadaním valcov V12, ktorý dodával Mercedes-Benz. Ten produkoval výkon takmer 400 koní prenášaný na všetky 4 kolesá.