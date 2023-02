CX-60 je najväčšie SUV od Mazdy na našom trhu a ako prvé sa nám dostalo do rúk s plugin hybridným pohonným systémom, ktorý kombinuje 2,5-litrový štvorvalcový benzínový motor (141 kW/192 k) a 17,8 kWh batériu napájajúcu elektromotor (100 kW/136 k). Celkový výkon systému je 327 koní a maximálny krútiaci moment 500 Nm. Počas jazdy si môžete vybrať, či chcete jazdiť kombinovane, čisto benzínovo alebo čisto elektricky.

Mazda CX-60 je o 17 centimetrov dlhšia ako CX-5. BMW X3 prevyšuje o päť centimetrov, no je o 17 cm kratšia ako X5. Zdroj: ROBO HUBAČ

Dojem z jazdného výkonu je výborný, horšie je to s plynulosťou pri prechádzaní z benzínového pohonu na elektrický a späť, to je sprevádzané trhaním. Zatiaľ čo pri iných plugin hybridných autách prémiovej triedy si zmenu typu pohonu ani nevšimnete, tu je vždy rušivá. Navyše, osemstupňový automat vyruší zakolísanie a niekedy zazmätkuje.

Počas jazdy si niekedy všimnete prítomnosť veľkých kolies. Aj keď vyzerajú skvele, kombinujú sa s extra hmotnosťou batérie, čo znamená, že nerovnosti v meste nie sú riešené tak obratne, ako by sme očakávali od najlepšieho SUV. Pohojdávanie po prejazde po nerovnosti môže byť príjemné, ale len ak ich je pár. Na panelovej ceste či na vyjazdených roletách sa amplitúda zhupnutia stupňuje, čo nie je komfortné.

Stredový tunel je široký a vysoký, ale vôbec neprekáža. Riadenie je tuhšie a veľmi presné. Volant je príjemne okrúhly. Zdroj: ROBO HUBAČ

Ak zvýšite rýchlosť, jazda bude plynulejšia. Na kvalitnej diaľnici podvozok krásne pracuje a filtruje nerovnosti.

Kompromisom je slušné ovládanie, ktoré v kombinácii s ťažkým, ale presným riadením znamená, že CX-60 je pomerne agilné. V elektrickom režime môžete jazdiť na diaľnici rýchlosťou aj 140 km/h.

Nízky displej s vysokým rozlíšením. Ovládanie je kombinované: za jazdy kolieskom, v stoji dotykovo. Zdroj: ROBO HUBAČ

Podľa výrobcu by sa na elektrinu malo dať prejsť 60 kilometrov (pri 20-palcových kolesách), reálnych bolo 50 pri pomalšej jazde v meste. Akumulátor má kapacitu 17,8 kWh. Posledné kvapky elektrickej šťavy si auto šetrí pre režim boost. Rozbeh auta je vždy elektrický. Palubná nabíjačka má výkon len 7,2 kW, takže plné nabitie na wallboxe trvá dve hodiny a 20 minút.

Kompromisom je slušné ovládanie v kombinácii s ťažkým, ale presným riadením. Zdroj: ROBO HUBAČ

Pokiaľ ide o praktickosť, na zadných sedadlách je veľa miesta, s dobrým priestorom na nohy a bez problémov s priestorom na hlavu napriek panoramatickej streche. Až 570-litrový kufor je konkurencieschopný aj pre danú triedu.

Interiér je krásny, usporiadaný a použité materiály sú výnimočné, hoci nemáme najvyššiu verziou Takumi s ručne prešívanými vzormi. Stredový displej je dotykový, len keď auto stojí, v pohybe treba používať na jeho ovládanie otočné koliesko. Ale toto riešenie je pre Mazdu už tradičné aj v iných modeloch a podľa nej bezpečné. Nám sa zdá len čudné.

Uhladený digitálny prístrojový panel. Grafika sa mení v závislosti od zvoleného jazdného režimu. Zdroj: ROBO HUBAČ

Podľa cyklu WLTP je kombinovaná spotreba 1,6 l/100 km. To by platilo, ak by sme 60 km prešli na elektrinu. Elektrická spotreba nám vychádzala 26,8 kWh/100 km a po vyčerpaní akumulátora začne tá benzínová neutešene rásť. Jazda bez nabíjania prináša spotrebu 9,2 l/100 km. Základný model sa začína na 44 390 eurách, PHEV stojí od 50 760 eur.

360-stupňový kamerový systém s navádzaním s dynamickými líniami. Zdroj: ROBO HUBAČ

Dizajnom, materiálovou skladbou, bohatou výbavou a špičkovými technológiami je CX-60 už v prémiovej triede, ale musí ešte zapracovať na plynulosti pohonu. A ani spotrebou nás neočarilo.

motor a pohonný systém Mazda Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv PHEV AWD Usporiadanie a počet valcov R4 Zdvihový objem 2 488 cm3 Max. výkon 241 kW / 327 k Max. krútiaci moment 500 Nm Palivo benzínový motor Pohon všetky kolesá Prevodovka 8-stupňový automat rozmery, hmotnosti a objemy Mazda Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv PHEV AWD Dĺžka 4 745 mm Šírka 1 876 mm Výška 1 686 mm Rázvor náprav 2 870 mm Pohotovostná hmotnosť 1 997 kg Objem batožinového priestoru 570 / 1 726 l Objem palivovej nádrže 50 l jazdné výkony Mazda Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv PHEV AWD Max. rýchlosť 200 km/h Zrýchlenie 0-100 km/h 5,8 s spotreba Mazda Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv PHEV AWD Kombinovaná - normovaná 1,6 l/100 km emisie Mazda Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv PHEV AWD Emisie CO 2 37 g/km aktuálne cenníkové ceny s dph Mazda Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv PHEV AWD Základná cena modelu od 50 760 € Základná cena verzie od 56 360 €