Vodiči často banálnymi zlozvykmi svojmu automobilu zbytočne škodia, no nemusia o tom ani vedieť. Jedným z nich je aj dočerpávanie paliva na poslednú chvíľu.

Mnoho vodičov má zaužívané neustále odkladanie tankovania na poslednú chvíľu, aj po tom, čo dojazd z palubného počítača dávno zmizol. Dá sa to pochopiť, ani to nemusí byť obzvlášť veľký problém v prípade, že sa to nedeje opakovane a pravidelne. Ak je však u vás takéto počínanie bežným javom, môže vás dobehnúť jedna z najpravdepodobnejších porúch.

Palivové čerpadlo na svojom mieste v palivovej nádrži. Zdroj: Nina Pánska

1. Nečistoty

Prvoplánový problém sú nečistoty na dne nádrže, ktoré sa časom objavia. Môže ísť o kal, či väčšie kúsky a keď ich palivové čerpadlo nasaje a dostanú sa ďalej do palivového systému, môžu zapríčiniť upchatie niektorej z dôležitých súčastí systému. Najčastejšie si môžeme nečistotu do nádrže dostať dolievaním paliva z rôznych kanistrov, ktoré sa nepoužívajú často a môžu byť znečistené.

2. Palivové čerpadlo

Palivové čerpadlo je súčasť palivového koša. Tam nájdeme aj plavák, ktorý zaznamenáva množstvo paliva v nádrži. Zdroj: Nina Pánska

Kolobeh palivovej sústavy predstavuje sled udalostí, ktoré sa začínajú práve naplnením palivovej nádrže benzínom, či naftou. Vnútro nádrže má pod kontrolou palivové čerpadlo, ktoré je v drvivej väčšine vozidiel priamo v nej, ako súčasť palivového koša. Ide o útvar v podobe valca, ako vidno na obrázku. Jeho súčasťou je aj plavák, ktorý mapuje stav paliva. Viac obrázkov nájdete v galérii.

Palivová nádrž býva najčastejšie síce široká, ale plytká. Keď je paliva málo a pri jazde zákrutami, kruhovými objazdami a podobne sa ropný mok presúva z jednej strany nádrže na druhú, je všade a zároveň nikde. Čerpadlo ide na prázdno a zahrieva sa viac, ako by bolo potrebné. Palivo totiž zabezpečuje aj jeho ochladzovanie. A takto sa môže stať, že si jazdou na rezervu rapídne znížime životnosť čerpadla.

