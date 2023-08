Dlhšie jazdy často nútia ľudí na predných sedadlách vymýšľať rôzne polohy, aby sa im sedelo pohodlnejšie. Jednou z nich sú nohy vyložené na palubnej doske alebo sedenie s jednou nohou preloženou krížom cez druhú. Za normálnych okolností pohoda, pri nehode katastrofa. Aj kolízia, z ktorej by spolujazdec vyviazol len s odreninami alebo pomliaždeninami, môže spôsobiť vážne zranenia. Problémom sú airbagy, ktoré pri kolízii vystrelia až rýchlosťou 160 až 355 km/h.

Pri takejto rýchlosti vám airbag môže zatlačiť kolená až do očných jamiek. To isté platí aj pre sklopené sedadlo. Keď je naklonené príliš dozadu, ramenné a brušné pásy už nedokážu účinne rozvinúť svoj zadržiavací účinok. Ak osoba na prednom sedadle vyslovene leží, môže to byť v prípade nehody smrteľné. Telo v sedadle navyše podkĺzne pod pásmi, čo zasa môže viesť k poraneniam chrbtice. Ak teda pri havárii sedíte s nohami vyloženými na prístrojovke, ťažkým zraneniam sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnete ani v prípade nehody, ktorá by inak nevyzerala príliš nebezpečne.

Pamätajte na to, že aj keď je spolujazdec s najväčším predpokladom samostatná osoba, v prípade nehody zaňho budete mať zodpovednosť vy. Preto mu nedovoľte, aby sa ohrozoval iba preto, lebo sa mu dobre nesedí...

Mohlo by vás zaujímať: