Nemecká automobilka Volkswagen obsadila prvé miesto na domácom trhu pri predaji čisto elektrických áut, pričom predbehla amerického výrobcu Tesla. TASR správu prevzala z DPA.´Za prvých sedem mesiacov roka predal Volkswagen v Nemecku 41 475 elektromobilov, zatiaľ čo Tesla 40 289 áut.

Podľa údajov nemeckého Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) v 1. polroku ešte patrila Tesle prvá priečka pri predaji elektromobilov v Nemecku, rovnako ako za celý rok 2022. Na konci júla ju však Volkswagen predbehol.

Anketa: Elektromobil ktorej značky by najviac lákal vás? Volkswagen 44% Tesla 6% Mercedes 22% Audi 0% BMW 6% Hyundai 11% Iná značka. 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Tretiu priečku obsadil na konci júla Mercedes, ktorý v Nemecku predal 20 613 elektromobilov. Nasledovali Audi (16 786), BMW (15 987) a Hyundai (15 411).

Celkovo úrad zaznamenal od januára do konca júla 268 926 zaregistrovaných nových čisto elektrických áut. To je však stále neporovnateľné s 1,64 milióna zaregistrovaných nových áut so spaľovacími motormi.

