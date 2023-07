117 684 eur: toľko stojí nový Mercedes S 350 d v základnej konfigurácii. No ak chcete ultimátny luxus nového tisícročia, potom sa nechajte inšpirovať týmto článkom. Na nemeckom inzertnom portáli sa totiž objavil 6,17 metra dlhý Maybach 62, ktorý je o takmer 50 000 eur lacnejší.

Len to najlepšie je dosť dobré: tak by sa dala opísať značka Maybach. Mercedes v roku 2002 oživil tradičnú značku s ambicióznym cieľom – Maybach mal za úlohu postaviť najluxusnejšie a teda aj najdrahšie auto na svete. Hovorí sa, že do vývoja modelov 57 a 62 bola investovaná približne jedna miliarda eur. Plán bol predávať 1000 až 1500 áut ročne, no celý projekt bol obrovským prepadákom.

Maybach 62 Zdroj: Maybach

Len máloktorý zákazník bol ochotný minúť takmer 400 000 (model 57) alebo 460 000 eur (model 62) za luxusný sedan, ktorý vyzeral veľmi podobne ako Mercedes-Benz triedy S generácie W220. Maybach dokonca zdieľal podvozkové komponenty s triedou S, no najmä so staršou generáciou W140, ktorá je známa pod prezývkou "Mamut". Nepriaznivý trend nezvrátila ani výkonnejšia verzie S (ktorá mala motor z modelov 65 AMG) a špeciálne edície ako Zeppelin či Landaulet. Experiment Maybach tak skončil v roku 2012. Tradičná skratka sa dnes používa len ako variant výbavy pre triedu S a triedu GLS.

No ak sa presunieme v čase o 11 rokov dopredu, aká je situácia na trhu jazdených automobilov? Luxusné automobily majú tendenciu obrovskej straty hodnoty s pribúdajúcim vekom a výnimkou nie je ani ultraluxusný Maybach. Predajca Autostrada Sport GmbH v Hamburgu predáva model Maybach 62 z roku 2003, ktorý má najazdených 165 000 kilometrov. Luxusná limuzína v dvojfarebnom laku má podľa inzerátu kompletnú servisnú históriu.

Typickým prvkom Maybachu je výbava, ktorá nenechá žiadne prianie nesplnené. S vonkajšou dĺžkou 6,17 metra a gigantickým rázvorom 3,83 metra je Maybach 62 (s interným označením W240) dlhší, ako najnovšia generácia Rolls-Royce Phantom v predĺženej verzii EWB, ktorá je dlhá 5,98 metra.

Samostatné elektricky nastaviteľné sedadlá, chladnička a ďalšie vymoženosti sú štandardom. Pre maximálne súkromie sú k dispozícii elektrické závesy a výsuvná stena, ktorá blokuje zadných pasažierov nielen od okolitého sveta, ale aj od samotného vodiča. Panoramatická strecha s elektrochromatickým sklom je výnimočná aj dnes, o 20 rokov neskôr: po stlačení tlačidla sa z prehľadného skla stáva mliečne. A aby aj šéf vedel, akou rýchlosťou práve ide, Maybach má v streche tri analógové okrúhle prístroje, ktorými zadných pasažierov informuje o aktuálnej rýchlosti, čase a teplote.

No luxusný je aj kokpit: prvý majiteľ si objednal rozšírený drevený balík, ktorý má ladiť s béžovým celokoženým interiérom. Hoci má dnes navigačný systém každé kompaktné auto, v roku 2003 to nebola bežná prax. No najväčšou pomocou pre vodiča je pri dĺžke 6,17 metra zrejme asistent parkovania.

Takto vybavený Maybach 62 stál ako nový vyše 470 000 eur. O 20 rokov a 165 000 kilometrov neskôr ho však kúpite za menej, ako nový Volkswagen Golf. Má to však háčik - aby toto porovnanie bolo pravdivé, musí ísť o limitovaný Volkswagen Golf R 333, ktorý sa predával od 76-tisíc eur. Tento konkrétny Maybach je totiž na predaj za 69 900 eur. To nie je zlá cena za najluxusnejšie auto sveta s 5,5-litrovým biturbo V12 motorom, ktorý produkuje 550 koní. Len ten servis...

Mohlo by vás zaujímať