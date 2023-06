Radar s názvom Redspeed Sentio je prvý radar na svete využívajúci umelú inteligenciu. Je nainštalovaný v uliciach Veľkej Británie a jeho schopnosti sú skutočne pôsobivé.

4D radar dokáže nielenže rozpoznať, ak vodič prekročí rýchlosť, ale rozpozná aj vozidlá, ktoré prešli na červenú. Zároveň dokáže zistiť, koľko ľudí sedelo v kabíne a či sa niektorí z nich nedopustil priestupku. Napríklad či vodič používa mobil za volantom, či sú všetci pripútaní a či sú deti v autosedačkách.

Ilustračná snímka. Zdroj: Redspeed International

Môže byť pripojený k databáze polície Spojeného kráľovstva a DVLA (Driving and Vehicle Licensing Agency), aby zároveň kontroloval, či boli zaplatené dane a poistenie za auto. Radar je vybavený kamerami s vysokým rozlíšením a dokáže monitorovať až 6 jazdných pruhov naraz. Beží na solárnu energiu a je aktívny vo dne aj v noci.

To, či sa počet týchto kamier bude zvyšovať, zatiaľ nie je známe. Aktuálne ide o projekt, ktorý realizuje Transport for London, a potom sa uvidí, či dá ministerstvo vnútra súhlas na trvalé používanie. Mnoho tamojších vodičov si však myslí, že inštaláciou kamery sa má iba naplniť štátna kasa. Kritici tiež zdôrazňujú, že je prehnané zaobchádzať s každým vodičom ako s možným podozrivým a že to predstavuje hrozbu súkromia.

