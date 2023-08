Čoraz viac výrobcov automobilov vynakladá množstvo peňazí na elektrifikovanú budúcnosť a výnimkou nie je ani Subaru. Japonská automobilka nedávno zverejnila správu, v ktorej uvádza svoj zámer investovať do roku 2030 až 10,5 miliardy dolárov. Investícia má zabezpečiť ročný predaj 600 000 plne elektrických vozidiel, čo má podľa Subaru predstavovať ambicióznych 50 % globálnych predajov.

Automobilka ďalej uviedla, že do roku 2026 predstaví tri nové elektrické vozidlá a do roku 2028 ďalšie štyri elektrické vozidlá. Vrátane prvého sériovo vyrábaného elektromobilu so značkou Subaru, model Solterra (rebrandovaná Toyota bz4x), to zvýši celkový počet elektrických modelov v portfóliu na osem.

K dnešnému dňu má však Subaru globálne v ponuke celkovo deväť vozidiel. To by mohlo znamenať, že dostaneme aj plne elektrickú verziu športových modelov BRZ a WRX. Práve model BRZ (Toota GR 86) je považovaný za solídne cenovo dostupné športové auto. A to všetko pri atmosférickom plochom štvorvalci, ktorý poskytuje výkon 174 kW (236 koní), ktorý nie je pri dnešných výkonných autách nijako zvláštne očarujúci. No sú to práve jazdné vlastnosti, ktoré lákajú zákazníkov na model BRZ.

Čo však môže elektromotor priniesť BRZ a WRX? Vzhľadom na všeobecné charakteristiky elektromotorov to bude okamžitý krútiaci moment a výkon smerujúci na zadné alebo všetky štyri kolesá. No zároveň však pribudne aj váha, ktorú budú mať na svedomí batérie, čím sa na druhej strane môže ohroziť práve ten typický fun factor modelu BRZ.

Subaru BRZ. Zdroj: Subaru

Ďalšou veľkou výhodou BRZ sú nízke prevádzkové náklady. Samozrejme, nejde o najúspornejšie auto na svete, no vo svojej kategórii kompaktných športových áut dosahuje so spotrebou okolo 8 litrov benzínu na 100 km viac než úctyhodné hodnoty. Otázkou ostáva, či sa to bude týkať aj elektrického nástupcu - samozrejme, za predpokladu, že sa dovtedy vývoj batérií znova posunie vopred.

Podobné je to aj s legendárnym Subaru WRX, ktoré sa síce už v Európe nepredáva, no ako elektromobil by mohol zažiť comeback na starom kontinente. Typický systém pohonu všetkých kolies, ktorý je špeciálne vyvinutý automobilkou tak, aby vodičom priniesol zážitok z jazdy, bude nepochybne iný v prípade elektromobilu.

