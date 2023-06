Divízia BMW M vytvára vysokovýkonné produkty nemeckej značky už niekoľko desaťročí, no trh s nimi sa mení. V blízkej budúcnosti môžeme očakávať, že v eMkových BMW nájdeme namiesto tradičnej dvojspojkovej prevodovky klasické automaty s meničom krútiaceho momentu. Plány prezrádza Dirk Häcker, vedúck vývoja divízie BMW M, v rozhovore pre Top Gear.

„Dvojspojková prevodovka je z pohľadu BMW M v týchto dňoch minulosťou,“ povedal Häcker. "V súčasnosti sa zameriavame na manuálne a automatické prevodovky, v budúcnosti pribudnú aj elektrifikované automaty." Šéf vývoja povedal, že spoločnosť viedla túto diskusiu pri vývoji novej generácie M5. Divízia sa nakoniec rozhodla použiť tradičný automat s meničom krútiaceho momentu, pretože bol pohodlnejší na každodenné jazdenie.

BMW M3 CS Zdroj: BMW

"Moderný automat dosahuje lepšie výkony ako dvojspojka. V M4 CSL radí automat rýchlejšie - ide o rovnakú prevodovku, akú používame aj v novom pretekárskom M4 GTR," vysvetľuje Häcker. Je potrebné dodať, že Häcker prezrádza iba plány pre divíziu M, nie pre celú spoločnosť. Očakáva sa, že civilné BMW by v budúcnosti mali stále používať dvojspojkové prevodovky.

Häckej zodpovedal aj dôležitú otázku o budúcnosti modelov s manuálnymi prevodovkami. Čaká nás ešte niekoľko rokov manuálnych BMW M, no budúcnosť je spečatená: "Ak sa pozriete okolo seba, uvidíte, že počet dodávateľov manuálnych prevodoviek bude klesať. Nie som istý, či budeme mať v budúcnosti možnosť ponúkať auto s manuálnou prevodovkou - no podľa našej prognózy máme pred sebou ešte minimálne šesť, sedem rokov," povedal Hacker.

BMW 3.0 CSL Zdroj: BMW

Vyjadrenia o budúcnosti manuálnej prevodovky v modeloch M sú zhruba v súlade s predchádzajúcimi komentármi šéfa divízie Franka van Meela. "Manuál už, žiaľ, nie je taký rozšírený. Ide najmä o modely M2, M3 a M4. Tieto autá aj majú aj naďalej v ponuke manuál a budú ho mať až do konca tohto desaťročia,“ povedal v roku 2022. Existujú správy, že BMW zvažuje manuálnu prevodovku pre BMW Z4 M40i. Toyota nedávno uviedla do ponuky Supru s manuálom, čo znamená, že technicky to nie je nemožné.

Divízia M nedávno nainštalovala šesťstupňový manuál do exkluzívneho modelu 3.0 CSL, ktorého výroba je limitovaná na 50 kusov. Vzdáva ním hold rovnomennému modelu zo 70. rokov minulého storočia a má karosériu inšpirovanú retro štýlom.

Mohlo by vás zaujímať