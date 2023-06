Vo vašom aute sa určite nachádza kúsok z neho. BMW 2002 turbo zaviedlo do osobných áut v roku 1973 turbodúchadlo – ako prvý model v Európe. Uvoľnite cestu škandalóznemu autu!

Bol rozhorčený. Helmut Lenders sa už musel zmieriť so všetkými druhmi drzosti zo strany výrobcov automobilov. Frivolný Opel GT, Ford Capri 2600 RS s matnou čiernou kapotou a bez nárazníkov, dokonca aj Volkswagen sa znížil k predaju športového auta pod názvom VW-Porsche. Akoby verejná cestná premávka bola pretekárska dráha!

Tenké strešné stĺpiky, Hofmeisterov zlom v C-stĺpiku. Nástupcom radu 02 bol v roku 1975 model BMW radu 3. Zdroj: Auto Bild

Ale toto, ako zistil Lenders, bolo naozaj šialené. BMW s turbodúchadlom. Stosedemdesiat koní! Po zuby ozbrojené širokými pneumatikami, blatníkmi, spojlermi a rely pruhmi. Nie div, že hotrodderi si z ciest urobili bojové pole a že rok predtým zahynulo v premávke 18 811 ľudí. Bežné nebezpečenstvo. Ale vrcholom bola nálepka turbo na prednom spojleri – zrkadlovo otočená, aby vodiči vpredu uvoľnili miesto bezohľadnému pretekárovi v BMW.

Písal sa september 1973, vo Frankfurte práve prebiehal IAA, kde BMW predstavilo toto škandalózne auto. Lenders sa pustil do práce. Bol tajomníkom parlamentnej skupiny SPD v Nemeckom spolkovom sneme. Bolo dobré, že na programe bolo stretnutie s ministrom dopravy, na ktorom sa mali klásť otázky a odpovedať. Dnes by to bola Lendersova veľká hodina.

Volant je vysoko, inak je ergonómia v poriadku a výhľad na všetky strany je ako sen. Zdroj: Auto Bild

Medzitým položíme otázku: Čo by ste si chceli prečítať skôr, výmenu slov v Nemeckom spolkovom sneme alebo ako jazdí BMW 2002 turbo? Dobre, fajn.

Pri výjazde sme zvedaví na legendárne oneskorenie turba a náhly záťah. Každý, kto niekedy jazdil s VW TDI so vstrekovaním čerpadlo-dýza z roku 2000, si za volantom BMW najskôr položí otázku: Hm, čo je na tom zlé? Preplňovanie sa jemne rozbieha, píska od 2 000 otáčok a teraz motor exponenciálne zvyšuje svoj výkon. Ale potom! Áno, okolo 3 400 to naozaj zasyčí, pri 3 500 sa dosiahne maximálny plniaci tlak 0,55 baru – a zrazu je tu sila, ktorá potiahne kútiky úst dozadu. So strachom u spolujazdca, s potešením u vodiča. Alebo naopak.

Športové sedadlá Rentrop, dnes veľmi vzácne. Vykrojené sú pre úzke boky. Zdroj: Auto Bild

Prepĺňanie píska, výfuk hučí. Po pustení plynu nad 4 000 sa musíte vrátiť dostatočne rýchlo, aby turbo opäť vytvorilo tlak. Na pretekárskych tratiach a vlhkých cestách si to vyžaduje veľkú pozornosť. Ale na suchej vidieckej ceste je úžasný.

BMW bolo po dvoch Američanoch (Oldsmobile Jetfire a Chevrolet Corvair Monza) prvým sériovo vyrábaným osobným automobilom s turbodúchadlom, a prvým v Európe. Konštruktér motorov BMW Alexander von Falkenhausen však na turbo z roku 2002 nebol veľmi hrdý. Za základnú chybu označil to, že nemali blow-off ventil na strane výfuku, ako je to dnes všeobecne bežné. Ponúkli im ho z Ameriky, ale nebolo preň miesto. Takže sa všetok plyn prepúšťal cez turbodúchadlo a prebytočný vzduch sa odfukovali. Tým sa nielenže turbo­dúchadlo príliš zahrievalo, ale aj stlačený plniaci vzduch sa strácal.

Kapota sa odklápa dopredu, turbodúchadlo je vpravo dole. Vháňa stlačený vzduch cez čiernosivé potrubie vľavo. Zdroj: Auto Bild

Závitovkové riadenie ZF je presné, dokonca v toľko vychvaľovanej stredovej polohe, hoci nie je príliš priame. Na kruhových objazdoch alebo vo vlásenkových zákrutách sa musíte naozaj chytiť, ale inak posilňovač riadenia na ceste nechýba.

Tlmiče sú tvrdšie ako v tii z roku 2002 (Boge vzadu, plynové tlmiče Bilstein za príplatok), navyše tvrdšie stabilizátory, širší rozchod kolies a širšie kolesá – ale turbo má na dnešné pomery stále dokonalé odpruženie.

Turbo 2002 odráža, aké paradoxné môžu byť veci. Turbodúchadlo bolo zamýšľané pre vysokorýchlostné vozidlá, ale vydláždilo cestu úsporným motorom s malým objemom. Pokrok si vyžaduje čas. Zdroj: Auto Bild

Vďaka tomu nielenže vyzerá agresívne, ale podporuje aj neprimerane rýchlu jazdu. Rozhorčenie Helmuta Lendersa preto nebolo vytrhnuté z kontextu.

Peter Hennige riadi Turbo na letiskových pretekoch nemeckého šampionátu. Zdroj: Robert Kröschel

V roku 1973 položil snemu otázku: „Aký vplyv má podľa názoru spolkovej vlády obzvlášť športová úprava motorových vozidiel, ako sú rely pruhy, čierne kapoty, zrkadlový nápis turbo 2002 na spojleri a podobne, na správanie vodičov a aké vhodné opatrenia prípadne zvažuje spolková vláda proti tomuto trendu, ktorý je v rozpore s defenzívnym štýlom jazdy podporujúcim bezpečnosť?“

Nemecký spolkový úrad pre automobilovú dopravu dovolil vyrábať zadný spojler len z mäkkého materiálu – jeho lakovanie bolo takmer nemožné. Zdroj: Auto Bild

Parlamentný štátny tajomník ministerstva dopravy odpovedal priateľsky: „Spolková vláda sleduje excesy športového dizajnu motorových vozidiel so znepokojením.“ Lenders nadviazal: „Nemyslíte si, že by sa malo... dospieť k zákazu športovej výbavy osobných automobilov?“ Štátny tajomník prisľúbil, že sa tým bude zaoberať.

Pneumatiky: 185/70 VR 13. Zdroj: Hardy Mutschler

Dnes väčšina áut vyzerá agresívnejšie ako turbo 02. Je po ňom väčší dopyt ako kedykoľvek predtým – odborníci na klasické vozidlá zo spoločnosti Classic Data oceňujú turbo v slušnom stave (stupeň 3) na 71 500 eur, v dobrom stave (stupeň 2) dokonca na 92 000 eur. Pán Helmut Lenders by bol zase pobúrený.