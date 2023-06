Úplne základnou vecou, ktorú okrem výstroja rieši každý motorkár je PZP . Áno, aj motorky musia mať uzatvorené poistenie motocykla a oplatí sa nevynechať aj havarijné poistenie . Uzatvorenie PZP online je dnes naozaj otázkou pár minút a kryje škody, ktoré môžete spôsobiť jazdou na motorke (ale aj štvorkolke či trojkolke).



Kvalitná bielizeň je základ



Keď už máte poistenie motorky vybavené, je načase porozmýšľať nad výstrojom, ktorý si budete obliekať na motorku počas letných jázd. To, čo máte na sebe vás v prvom rade má ochrániť pred zranením a zároveň zabezpečiť čo najväčší komfort pri jazde.



Počas horúcich letných dní to môže byť trochu výzva, ale ak začnete kvalitnou bielizňou, nebudete ľutovať. A malo by ísť o termobielizeň, nech to znie akokoľvek čudne. Nie, nemá vás zohrievať, a síce vás ani neochladí, ale jej hlavnou vlastnosťou je, že dokáže odvádzať pot a tým zabezpečí vhodnú termoreguláciu tela aj počas horúcich letných dní.



Motorkárska bunda a nohavice



V lete je to s klasickou koženou motorkárskou bundou ošemetné, pretože je naozaj teplá. Na jazdu na motorke bundu, samozrejme, potrebujete, pretože predsa len pri vyššej rýchlosti vám až tak teplo nebude a ďalšia vec jej jej ochranná funkcia.



Mala by byť však tenšia, ako tá na iné ročné obdobia. V naozaj horúcich dňoch ju môžete nahradiť aspoň chráničmi chrbtice, lakťov a ramien. Rovnako je to aj v prípade motorkárskych nohavíc – hrubé kožené asi nebudú to pravé orechové, ale nahradiť by ich mohli kevlarové džínsy s všitými chráničmi.



Motorkárske topánky



V letných šľapkách alebo tenučkých teniskách sa na kratšiu vzdialenosť môže zdať ako nevinné riešenie, ale nikdy to nie je dobrý nápad. Motorkárske topánky sú špeciálne vyrobené tak, aby vás ochránili. Reč je o vysokých motorkárskych topánkach, ktoré už majú aj bezpečnostné prvky. Isteže, v lete vám v nich nebude príliš pohodlne, ale na dlhšie trasy sú nevyhnutné. Na jazdu po meste si vystačíte aj s nízkymi topánkami, ktoré by však mali byť vystužené na členku a v mieste, kde topánkou ovládate riadiacu páku.



Ak sa chystáte na dlhší motorkársky výlet, nezabudnite ani na cestovné postenie online. Cestovné poistenie od Unionu vám zabezpečí neobmedzené krytie v poistení liečebných nákladov. Zároveň si môžete vybrať rozsah poistenia podľa vašich potrieb. Zabezpečí vám komplexné poistenie pre vaše motorkárske výlety na Slovensku a zvýhodnené sadzby na cesty do Českej republiky.