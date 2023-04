Odvoz odpadu patrí k základným službám, ktoré mestá a obce využívajú. Napriek tomu, že skupina Marius Pedersen štandardne používa moderné nákladné vozidlá zvážajúce odpad (triedy Euro 6), a nie staré smetiarske vozidlá s naftovým motorom, ktoré sú hlučné a produkujú výfukové splodiny znečisťujúce ovzdušie, prostredníctvom modelu Volvo FE 6x2 R Euro 6 CNG teraz môže Marius Pedersen naviac ponúknuť slovenským mestám a obciam vozidlá s výrazne nižším dopadom na životné prostredie, ktoré sú efektívne, výkonné, bezpečné a menej hlučné.

„Tlak na ochranu životného prostredia, neustály vývoj technológií a inovácií sa týkajú aj nás. Aktívne vyhľadávame také riešenia, ktorí sú nielen životaschopné, ale sú aj prínosom pre spoločnosť a životné prostredie. Preto tieto nové štyri vozidlá považujeme za náš ďalší krok v spoločnej snahe spolu s mestami a obcami v oblasti ochrany životného prostredia,“ uviedol Oliver Šujan, generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen.

Vozidlo vyzerá ako bežné Volvo FE. Pod kapotou Volvo FE CNG sa však skrýva 6-valcový motor s objemom 9-litrov poháňaný výlučne stlačeným zemným plynom alebo stlačeným bioplynom. Využíva technológiu zapaľovacích sviečok a poskytuje výkon 320 koní a krútiaci moment 1356 Nm. Nákladné vozidlo je vybavené automatickou prevodovkou a kabínou s nízkym vstupom pre vodiča, čo výrazne uľahčuje prácu vodiča. Vďaka týmto parametrom má vozidlo vysokú úroveň produktivity a je bezpečné pre vodičov. Nadstavba FAUN VARIOPRESS 521 so zadným vyklápaním vďaka svojmu 21m3 objemu zabezpečuje optimálnu efektivitu logistiky zberu.

Spaľovanie zemného plynu alebo bioplynu je úplne bez zápachu. Navyše produkuje veľmi nízku úroveň škodlivých častíc. Pri prevádzke na bioplyn sú emisie CO₂ od nádrže po kolesa nižšie až o 100 % v porovnaní s naftovým nákladným vozidlom. Výfukové plyny obsahujú tak málo častíc, že nie je potrebná žiadna ďalšia úprava výfukových plynov, postačí len trojcestný katalyzátor.

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Primátori slovenských miest a starostovia obcí sú za základe zákona o podpore ekologických vozidiel od roku 2021 povinní zabezpečiť minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel pri poskytovaní služieb už pri zadávaní zákazky verejným obstarávaním (vrátane zberu odpadov). Ekologické vozidlo je určené emisným limitom CO 2 resp. alternatívnym palivom ako náhradou fosílnych zdrojov ropy, ktoré znižuje emisie uhlíka a zlepšuje environmentálne vplyvy (najmä elektrická energia, vodík (H2), syntetické a parafinické palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG) a biopalivo. „Spolupráca so spoločnosťou Volvo Slovakia Group je pre nás veľmi významná, pretože prináša na slovenský trh presne také riešenia v oblasti vozidiel pre zber odpadu, ktoré aj nám pomáhajú vysporiadať sa nielen s hlukom, ale aj so znižovaním emisií v centrách miest,“ poznamenal Oliver Šujan, generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen.

Zaujímavosti v Hamburgu 300 tamojších smetiarskych automobilov vyprodukuje vyše 31 ton CO 2 ročne

ročne viac ako 2100 smetiarskych áut je registrovaných v meste New York a každý deň odvezú 12 000 ton odpadu

v druhom najväčšom meste Európskej únie v Madride sa o odvoz odpadu stará 1191 smetiarskych áut. Mesto Madrid zaraďuje do prevádzky smetiarske autá na elektrický alebo CNG pohon. Spoločnosť Marius Pedersen Slovensko a.s. so sídlom v Trenčíne, je dcérskou spoločnosťou najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadom – A/S MARIUS PEDERSEN. Marius Pedersen sa na Slovensku etabloval ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržby komunikácií a starostlivosti o zeleň. Spolupracuje s viac ako štyristo mestami a obcami, pričom tieto služby zabezpečuje takmer pre jeden milión obyvateľov. Viac informácií na www.mariuspedersen.sk.