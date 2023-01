Niektorí ľudia ale nemajú také šťastie. Verte nám, že pre nich by bola tá polhodinka určite príjemnejšia ako to, čo ich čakalo v týchto piatich najhorších dopravných zápchach.

Chicago, Illinois

Rok 2011

Snowmageddon v meste Chicago z roku 2011. Zdroj: WBEZ Chicago

Pred takmer jedenástimi rokmi otestovala jedinečná búrka každú trhlinu v chicagskej infraštruktúre, zastavila väčšinu foriem dopravy a pokorila mesto, ktoré sa pýši energiou v akomkoľvek počasí. 31. januára 2011 vzácna meteorologická zmes neustáleho sneženia, mrazivých silných vetrov a nabitých bleskov priniesla „Snowmageddon“, fujavicu, ktorá premenila malebnú cestu Lake Shore Drive na arktické parkovisko. Fujavica bola produktom ďalekosiahleho systému zimných búrok, ktorý unášal sneh a ľad z Oklahomy do Wisconsinu a postihol 100 miliónov ľudí.

Cestári a mestské služby sa snažili držať krok so 40 hodinami neustáleho sneženia, ktoré sa začalo v pondelok večer, sprevádzaného silnými nárazmi vetra, ktoré dosahovali rýchlosť až 70 míľ za hodinu. Niektorí vodiči sa rozhodli, že počkajú v aute, no to ešte netušili, že tam budú "pochovaní" pod snehom ďalších dvanásť hodín. Hasiči z Chicaga, niektorí na snežných skútroch, iní peši, strávili hodiny kontrolou jednotlivých áut, aby odprevadili uviaznutých motoristov do nemocníc, kde prečkali búrku.