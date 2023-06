Možno ste túto situáciu zažili na vlastnej koži. Stojíte v kolóne, farby na semafore sa menia ako majú, len ten rad pred vami sa nehýbe tak rýchlo, aby stihlo prejsť dostatočné množstvo áut, ktoré obvykle prejdú na zelenú. Ale také sú dopravné zápchy. Pokiaľ patríte medzi vodičov, ktorí si na tieto situácie zvykli a berú ich s nadhľadom, tak máte nervy v rovnováhe. Bohužiaľ sa nájdu šoféri, ktorí toľko trpezlivosti nemajú. Títo "nerváci" sa na znamenie zelenej tlačia do križovatky, a to aj v prípade, keď nemôžu pokračovať ďalej.

NEVCHÁDZAJ, POKIAĽ NEMOŽEŠ POKRAČOVAŤ! Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Čo sa ale stane potom? Semafor preskočí na červenú a prúd áut z druhej strany križovatky sa začne pomaly hýbať dopredu. Tu však stojí náš "príkladný vodič", ktorý si chcel ušetriť tých pár sekúnd, a natlačil sa do križovatky s nádejou, že sa kolóna pohne a on príde do cieľa načas. Z omylu ho veľmi rýchlo vyvedie vodič auta, ktorý naňho začal trúbiť, pretože kvôli nemu sa teraz nemôžu pohnúť ani autá z druhej strany križovatky. A takto vzniká zbytočný chaos. Ten by sa ale mohol časom vytratiť, pretože na niektorých križovatkách pribúda nové dopravné značenie.

S cieľom prevencie a vzdelávania budú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave postupne umiestňovať dočasné dopravné značenie pred križovatkami s vysokou premávkovou hustotou. Toto značenie vyzýva vodičov, aby nevchádzali do križovatky, ak nemôžu plynule pokračovať v jazde. Azda všetci si prajeme, aby sme si na ceste prejavovali ohľaduplnosť, dodržiavali dopravné značenie a prispôsobovali svoje správanie aktuálnej situácii na ceste. To znamená aj to, aby sme nevchádzali do križovatky, ak budeme nútení na nej zastaviť. Výnimkou sú prípady, keď vodič musí zastaviť vozidlo na križovatke, aby umožnil prechod chodcom cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava, ako je stanovené v §20 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Anketa: Myslíte, že dopravné značenie pomôže zredukovať takéto nepríjemné situácie? Áno. 60% Nie. 40% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

