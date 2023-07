Elektrifikovaný hypercar novej generácie bude zároveň posledným z dielne šéfa dizajnu Bugatti - Achima Anscheidta, ktorý oficiálne odchádza do dôchodku.

Éra Bugatti Chiron a jeho štyrikrát preplňovaného motora W16 sa čoskoro skončí. Nie je to však koniec Bugatti ako takého: nový vlajkový hypercar je už totiž vo vývoji. Dlho sa hovorilo, že debut je naplánovaný na rok 2024, no pred pár dňami termín oficiálne potvrdila samotná automobilka. Model novej generácie bude tiež znamenať koniec éry Achima Anscheidta, riaditeľa dizajnu, ktorý bol s automobilkou Bugatti od roku 2004.

Bugatti v strede júla v tlačovej správe oznámilo odchod Anscheidta do dôchodku. Anscheidt okrem iného dohliadal aj na špeciálne Veyrony ako Super Sport, Grand Sport Vitesse a Hermès. Bol tiež strojcom konceptov Bugatti, ktoré sa nedostali do výroby, najmä štvordverového štvormiestneho konceptu Galibier. Samozrejme, je tu aj Chiron a množstvo karosárskych variácií, ktoré využívajú jeho vnútornosti ako základ – Centodieci, Bolide, Divo, Mistral a jedinečný La Voiture Noire. Dá sa teda povedať, že Anscheidt má na čo byť vo svojej kariére hrdý.

Bugatti Chiron Super Sport Zdroj: Bugatti

Zatiaľ čo šéfdizajnér Bugatti odchádza do dôchodku, jeho odkaz bude pokračovať s nástupcom Chironu. Podľa automobilky na ňom pracoval posledných pár rokov a predstavený bude v roku 2024. Tlačová správa tiež potvrdzuje to, čo sa predtým šepkalo o elektrifikácii, hoci nepôjde o čistý elektromobil. Nástupca Chironu sa bude spoliehať na hybridný pohon; či to zahŕňa novú iteráciu ikonického motora W16, sa ešte len uvidí. Vzhľadom na fúziu Bugatti s chorvátskym Rimacom v roku 2021 môžeme očakávať, že nástupca Chironu na poli výkonu nebude strádať. Ak všetko pôjde podľa plánu, začne sa vyrábať v roku 2026.

„Veyron, Chiron a nástupca Chironu zdieľajú jednu vec,“ povedal Anscheidt. "Nie sú to pretekárske autá na cesty, sú vrcholom vývoja, sú zaujímavou zmesou svižného Type 35, luxusu Type 41 Royale a jedinečnej elegancie Type 57 SC Atlantic." Anscheidt aj po odchode z pozície ostane v spojení s automobilkou ako poradca generálneho riaditeľa Matea Rimaca.

