NEVS (New Electric Vehicle Sweden) pred trinástimi rokmi kúpila aktíva neúspešnej švédskej automobilky a začala pracovať na elektrickej verzii Saabu 9-3, ktorá mala mať 175 koní a dojazd 466 km, no nikdy sa k sériovej výrobe nedostala. Potom, o niekoľko rokov neskôr, Evergrande Group kúpila väčšinový podiel v spoločnosti a nakoniec úplne odkúpila NEVS. Evergrande, čínsky realitný gigant, sa potom dostal do veľkých finančných ťažkostí, takže pozostatky SAAB-u boli prakticky ponechané napospas, 95 percent zamestnancov bolo prepustených.

Ale to, čo zostalo zo SAAB-u, nikam nezmizlo. Tím NEVS sa rozhodol predstaviť jeden zo svojich výtvorov, model Emily GT, začiatkom roka 2023. Emily GT je veľký športový sedan, ktorý má obrovskú 175 kWh batériu, ktorý by mal mať deklarovaný dojazd 965 km. Odhalenie Emily GT malo ukázať technológiu spoločnosti a získať investorov na záchranu projektu. Správa zo Saab Planet potvrdzuje, že plán tímu vyšiel. Neznámy investor podpísal list o zámere kúpiť projekt Emily. V rámci kúpnej zmluvy spustí montážny závod vo švédskom Trollhättane. Viac informácií sa pravdepodobne objaví v najbližších dňoch, ale existuje množstvo indícií, že Saab dostal šancu na druhý život.

