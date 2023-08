Nürburgring. Meno tohto slávneho okruhu sa v motoristických kruhoch objavuje so železnou pravidelnosťou a všetky ostatné akoby zostávajú bokom. Najznámejší okruh sveta Nürburgring, prezývaný aj Zelené peklo, je väčšinu roka otvorený pre verejnosť. Navštíviť ho môžete akýmkoľvek autom a niektorí to berú úplne doslovne. Ísť však na okruh plný rýchlych áut a zákrut so strmými stúpaniami či klesaniami s nie príliš schopným automobilom nie je najbezpečnejšie.

Kým v minulosti sa schopnosť športových áut posudzovala podľa času, ktorý potrebovali na zrýchlenie z 0 na 100 km/hod, dnes sú pre automobilové spoločnosti dôležitejšie časy na kolo. V dnešnom článku si predstavíme autá, ktoré tu celkovo zajazdili najlepšie časy, bez ohľadu na to, či pochádzajú zo sériovej výroby alebo ide o masovo vyrábané autá. Pri niektorých modeloch uvidíte dva časy. Je to preto, lebo kedysi sa odjazdilo iba 20,6 km z trate, keďže sa začínalo na konci starej boxovej uličky a končilo sa na jej začiatku.