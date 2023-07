Srbský tenista a aktuálna päťka rebríčka ATP, Novak Djokovič, je okrem jedného z najlepších tenistov histórie (s povolením Rafu Nadala) aj veľkým milovníkom áut.

Aston Martin DB9 Volante

Aston Martin DB9 VOLANTE Zdroj: Aston Martin

Pod dlhočiznou kapotou britského športového auta pracuje masívny benzínový dvanásťvalec, ktorý všetku silu posiela na zadné kolesá. Konkrétne ide o 335 kW (456 k) a 570 Nm. K dispozícii tu bola manuálna i automatická prevodovka. Luxusný kabriolet dokáže pokoriť šprint z 0 na 100 km/h v priebehu 5,1 sekundy, zrýchľovať pritom prestane až keď rýchlomer dosiahne hranicu 300 km/h. Rozhýbať kabriolet s hmotnosťou 1 800 kg takýmto tempom však aj niečo stojí, spotreba sa tu podľa výrobcu pohybuje v rozmedzí od 12 l/100 km do 25 l/100 km. Ale to nie je asi nič, čo by Novaka malo trápiť...