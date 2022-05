V roku 2012 bol Depp uvedený v Guinessovej knihe rekordov ako najlepšie zarábajúci herec na svete so zárobkom 75 miliónov USD. Za to si už môžete kúpiť všelijaké autá.

Johnny Depp je jedným z najznámejších hercov v Hollywoode vďaka úlohe v úspešnej ságe Piráti z Karibiku, kde stvárnil postavu Jacka Sparrowa. Momentálne sa v Amerike pretriasa súdny proces s Amber Heard, no to nás v dnešnom článku zaujímať nebude. Ako každej celebrite, jeho obrovské bohatstvo mu umožňuje mať garáž plnú všelijakých vozidiel. Keďže má podľa istých zdrojov viac ako 45 áut, prinášame vám niekoľko najzaujímavejších z nich.

Chevrolet Corvette C1

Chevrolet Corvette Zdroj: Autolexicon

Každý sebavedomý americký občan, ktorý miluje autá, by mal mať vo svojej garáži Corvette. Ak navyše vyberie nejaký klasický model, je to o to lepšie. Tento Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 nemohol v Johnnyho zbierke áut chýbať. Prvá generácia Corvette je ikonou severoamerického automobilizmu. Najmä tento konkrétny exemplár skrýva pekný príbeh - dal mu ho Graham King, producent filmu Rumový denník, ako poďakovanie za jeho prácu. Auto sa dokonca zúčastnilo niektorých scén počas natáčania v Portoriku.