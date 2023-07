Brad Pitt je okrem iného zanieteným fanúšikom automobilového sveta. Niekoľko mesiacov pred svojimi 60. narodeninami je Pitt ponorený do natáčania nového filmu "Apex", kde dá život veteránovi Formuly 1, Sonnymu Hayesovi. Súčasťou tohto projektu je aj Lewis Hamilton. Teraz sa ale pozrieme na jeho zbierku áut, ktorá je zaujímavá rovnako, ako jeho herecké výkony.

BMW Hydrogen 7

BMW Hydrogen 7 Zdroj: BMW

Jedným z najneobvyklejších áut v zbierke Brada Pitta je nepochybne BMW Hydrogen 7. Ak sa vám toto auto nezdá povedomé, je to absolútne v poriadku. V rámci projektu sa totiž vyrobilo iba 100 takýchto kusov.

BMW Hydrogen 7 Zdroj: BMW

Projekt Hydrogen 7 vychádzajúci z BMW radu 7 s dlhým rázvorom (E65) prišiel vo svojej dobre s 6,0-litrovým motorom V12 s výkonom 260 koní, pričom zdrojom energie bol vodík v kombinácii s benzínom. A vďaka obrovskej nádrži, ktorá má 170 litrov, dokáže tento Nemec prejsť až 700 kilometrov. To možno nie je na dnešné pomery nejaký excelentný údaj, ale v dobe, keď vodík prišiel do áut, to bolo naozaj veľa.