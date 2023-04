Stačí si stiahnuť aplikáciu Slovnaft Move do svojho smartfónu, zaregistrovať sa a využívať ju pri každej návšteve čerpacích staníc Slovnaft. Za každý nákup zbierate body a svojou aktivitou získavate prístup k svojim odmenám. Čím viac bodov nazbierate, tým rýchlejšie sa posúvate do vyšších vernostných úrovní. Vyššia úroveň vám vždy ponúkne atraktívnejšie výhody v podobe fixných zliav, kupónov, stieracích žrebov, skvelých súťaží alebo atraktívnych darčekov. Po registrácii do programu môžete okrem lahodnej kávy zadarmo získať hneď zľavu na prémiové palivo EVO Plus vo výške až 10 centov za liter, vychutnať si obľúbený hot dog za výhodnejšiu cenu alebo využiť zľavu na kvapalinu do ostrekovačov a umývacie programy. V zlatej úrovni si dokonca môžete nakúpiť auto-doplnky lacnejšie o 15 percent. O svojich bodoch a postupe v úrovni máte prehľad vďaka štýlovému tachometru na úvodnej stránke aplikácie.

Ilustračné foto Zdroj: Slovnaft

Zo žltej na striebornú približne za šesť mesiacov

Zákaznícky program je založený na štyroch vernostných úrovniach – žltá, strieborná, zlatá a VIP, do ktorých sa zaradíte podľa počtu nazbieraných bodov. Hneď po registrácii sa vám pripíše 50 uvítacích bodov na váš účet. Ak ste predtým využívali BONUS klub, za registráciu BONUS karty v aplikácii dostanete ďalších 400 bodov. V aplikácii na vás čakajú aj ďalšie prekvapenia alebo výzvy, ktoré vám cestu do vyššej úrovne urýchlia. Prechod zo základnej – žltej úrovne na striebornú môže podľa priemerných nákupných zvyklostí na našich čerpacích staniciach trvať približne šesť mesiacov.

Tankujte, nakupujte a zbierajte body

Body zbierate veľmi jednoducho. Pri nákupe občerstvenia Fresh Corner alebo umývacích programoch získate za každé minuté euro 5 bodov. Liter prémiových palív EVO Plus alebo každé minuté euro pri nákupe produktov v obchode má hodnotu až 3 body. Ak si natankujete vodu do ostrekovačov z výdajného stojana, získate za každý liter dokonca skvelých 15 bodov.

Zastavte sa a oddýchnite si na svojich cestách v najobľúbenejšej sieti čerpacích staníc na Slovensku – Slovnaft. Vychutnajte si pestrú ponuku Fresh Corner alebo využite špičkové služby teraz ešte výhodnejšie vďaka novému zákazníckemu programu Slovnaft Move. Registrácia do programu je cez stiahnutie aplikácie Slovnaft Move v Apple Store alebo Google Play a na webovej stránke slovnaftmove.sk.