Návštevník nedávneho autosalónu v Bratislave ostal sklamaný. Malou rozlohou aj nízkym počtom vystavovaných vozidiel. Rovnako ako dopyt po autách ani autosalón už dávno nie je tým, čím býval, informuje magazín TREND .

Najväčším šokom pre bežného návštevníka zrejme bola široká ponuka čínskych vozidiel, ktorá dosiahla polovicu výstavnej plochy. Je čas začať si na to zvykať.

Zatiaľ čo sa všade hovorí o inflácii, v sektore automobilov zúri opak – deflácia. Elon Musk naštartoval znižovanie cien Tesly, ktoré sa prenieslo na najväčší automobilový trh sveta, do Číny. Stagnujúci dopyt núti výrobcov vozidiel zvažovať zľavy. Táto cenová vojna sa rozšíri aj do Európy.

Dôvod je jednoduchý – čínske automobilky zvalcovali domáci trh a idú expandovať ďalej do sveta.

Kým Amerika pre ne nesie politické riziká, Európa je otvoreným trhom podporujúcim elektrovozidlá. Práve v tých začína Čína dominovať celému svetu. Niektorí analytici tvrdia, že do troch rokov bude z Číny polovica všetkých predaných elektrovozidiel. Pre európsky automobilový priemysel by to bola katastrofa.

Dve ekonomiky, jeden cieľ, dva prístupy. Tak sa dá zhrnúť situácia v produkcii vozidiel v Európskej únii a Číne. Ak v niečom európske automobilky historicky dominovali, boli to špičkové autá so spaľovacím motorom. S tým, ako sa svet posúva k elektrovozidlám, začína mať ich expertíza čoraz nižšiu hodnotu a ešte horšiu perspektívu.

Čína dominuje tvorbe softvéru, ktorý je pre elektrovozidlá kľúčový. Európske firmy sú roky za ňou. Rovnako dominuje dodávateľskej sieti v oblasti výroby batérií do vozidiel. Čína zároveň dotuje spotrebu a začína podporovať aj export. Nehovoriac o tom, že výroba mnohých komponentov tam nepodlieha prísnej environmentálnej legislatíve.

Inými slovami, Peking sa chystá do niekoľkých rokov dobyť svet automobilov. Európa nemusí mať inú možnosť, ako mu otvoriť náruč.

Obchodná vojna s Čínou je nepredstaviteľná. A tak bude musieť akceptovať importy miliónov elektromobilov dovezených od najväčšieho obchodného rivala. Ak tieto autá budú nielen lacnejšie, ale aj technologicky vyspelejšie a z hľadiska kvality jazdy porovnateľné, európsky priemysel čakajú neľahké časy.

Prichádza doba zmien. Európski spotrebitelia by si mali zvykať na čínske autá. Európske priemyselné firmy zasa na tvrdú konkurenciu. A európski politici na následky presadzovania svojej ideologickej politiky.

