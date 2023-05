Písal sa rok 1981 a v československých kinách debutoval horor Upír z Feratu. No trochu nečakane, film mal úplne iného hlavného hrdinu, ako sa pôvodne očakávalo - tajuplný športiak s logom českej Škodovky. No jeho príbeh sa začal písať už v roku 1969, kedy chcela česká automobilka demonštrovať svoj potenciál. Ako to však už bolo, z politických dôvodov jej to nebolo umožnené.

Technikou neoslnil

Masívne krídlo automobilu Škoda 110 Super Sport “Ferat” Zdroj: Auto BILD

Vo filme mal Ferat špeciálny biomechanický pohon, ktorý mal priniesť revolúciu. Realita však bola iná: Škoda 110 Super Sport "Ferat" totiž v podstate technicky vychádzala z automobilu 110L Rallye. V strede bol umiestnený radový štvorvalec s rozvodom OHV a objemom 1,1 litra, ktorý bol zásobovaný dvojitým karburátorom Weber. Malý motor produkoval výkon 54 kW (73 k) a na rýchlosť 100 km/h dokázal športiak s laminátovou karosériou a výhou 898 kg zrýchliť za 15,3 sekundy, pričom akcelerovať prestal na hodnote 180 km/h.

Vznikla však aj športovejšia verzia, ktorú poháňala upravená verzia tejto pohonnej jednotky, ktorej výkon vrcholil na hodnote 77 kW (105 k). So silnejším motorom dokázal Ferat uháňať rýchlosťou bezmála 212 km/h, pričom z 0 na 100 km/h šprintoval za 12,6 sekundy. Maximálka mala ale jednu vtipnú podmienku - údaj 212 km/h platil len v prípade, že mal Ferat vypnuté svetlá... :)

Interiér je strohý, ovládače tu majú len základné funkcie Zdroj: Auto BILD

Celkovo šesť reflektorov vpredu (dva stretávacie, dva diaľkové a dva hmlové) si totiž vyžiadali pomerne veľké množstvo energie. Pri zapnutých svetlometoch klesla maximálna rýchlosť až o 17 kilometrov za hodinu. No do stredu Feratu sa mal dostať ešte silnejší motor s objemom 1,5 litra a rozvodom OHC, ktorý Škoda vyvíjala pre novinku - typ 720. Ako však dnes vieme, omnoho modernejší koncept sa do výroby nedostal, a tak bola automobilka nútená prísť s lacnejším, no zastaranejším typom 742 (stodvadsiatka).

Zmiešané prijatie

Ferat bol vyvíjaný v časoch tvrdej normalizácie, v období medzi rokmi 1969 až 1971. Komplikovanú spoločenskú situáciu dokumentuje aj fakt, že projekcia filmu Upír z Feratu bola na nejaký čas zakázaná. V tom čase bol neistý aj osud vozidla. Napriek problémom bol Ferat verejnosti predstavený na autosalóne v Bruseli, kde zatienila aj produkty renomovanejších výrobcov športových áut (napríklad Aston Martin vo vedľa stojacom stánku).

Vystavovaný kus bol však mierne odlišný od toho, ktorý v súčasnosti stojí v mladoboleslavskom múzeu automobilky. Mal biele lakovanie, vyklápacie svetlomety a netradične riešenú zadnú časť, ktorú zdobilo až šestnásť kruhových svetiel. Na domácej pôde ale Škoda 110 Super Sport vzbudila zmiešané pocity - československej verejnosti sa nepáčili príliš hranaté tvary. Kritizovaný bol aj nepraktický vstup do vozidla cez odklápaciu strednú časť. Na druhej strane, pozitívne bol hodontený ergonomicky riešený interiér a pomerne slušný batožinový priestor s objemom 350 litrov pod prednou kapotou.

Spečatený osud

Škoda Ferat a Baptiste de Brugiere. Zdroj: Škoda

Napriek tomu bol osud konceptu jasný v podstate od začiatku. Po premiére na autosalónoch putoval biely koncept na dlhé roky do depozity automobilky. Až o dlhých 9 rokov neskôr si ho vyhliadli filmári. Podobu, ktorú poznáme z filmu, dostal Ferat až pred natáčaním. Čierna farba nahradila bielu a vyklápacie predné svetlomety boli odstránené. Okrem toho pribudlo aj veľké aerodynamické krídlo vzadu. Mimochodom, aj samotný názov sa zmenil zo Škoda 110 Super Sport na Ferat Vampir RSR. Bohužiaľ, keďže išlo o jediný exemplár, vykonané zmeny boli nezvratné, a tak sa pôvodna podoba koncernu nezachovala.

