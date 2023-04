Výrobcovia automobilov sú len zriedka ochotní hovoriť o zrušených projektoch, nehovoriac o množstve informácií týkajúcich sa ultratajných áut, ktoré nikdy neuzreli svetlo sériovej výroby. Našťastie, Porsche sa podelilo so známym novinárom Stevom Sutcliffom z magazínu The Intercooler o niektoré šťavnaté detaily o superšporte, ktorý mal prísť po dnes už legendárnom modeli 918 Spyder. Jeho výroba bola ukončená v polovici roka 2015 a vyrobilo sa presne 918 kusov.

Marcos Marques, projektový manažér eFuels v Porsche, mal prekvapivú odpoveď na otázku, prečo sa v Zuffenhausene rozhodli vyrábať Cayman s plochým štvorvalcovým motorom namiesto tradičného šesťvalca. Ako sa ukázalo, pôvodnou myšlienkou bolo skonštruovať plochý osemvalec pre úplne iné auto. Bol to viac než len nápad napísaný na papieri: konštruktéri Porsche vyvinuli plnohodnotné experimentálne vozidlo, ktoré bolo postavené práve na podvozku Caymana. Kupé s motorom v strede malo 5,0-litrový motor s dvoma turbodúchadlami s výkonom 750 koní a krútiacim momentom 1 000 Nm.

Porsche Le Mans Living Legend Zdroj: Porsche

To však nie je všetko: prepĺňaný motor mal mať obmedzovač až na úrovni 9 000 otáčok za minútu a navyše mal byť spojený s manuálnou prevodovkou. Marques hovorí, že to bolo „bláznivé auto, ktoré znelo úžasne“. Porsche testovalo ploché osemvalcové monštrum na cestách neďaleko Weissachu viac ako rok, než bol projekt náhle ukončený. Marques hovorí, že Porsche malo pocit, že „to nebolo to pravé auto na tú dobu“:

V jadre sme inžinierska spoločnosť, ktorá stále hľadá nové odpovede a nové riešenia, no niekedy tieto riešenia nie sú v danom čase potrebné. Ale to všetko je súčasťou inžinierskeho procesu. To robí Porsche jedinečnou automobilkou. Marcos Marques, projektový manažér eFuels v Porsche

Nemecká automobilka ale niekoľkokrát uviedla, že nástupca 918 Spyder príde, pretože „hyperšport je súčasťou stratégie Porsche,“ povedal generálny riaditeľ Oliver Blume. Najvyšší predstavitelia uviedli, že na trh nepríde skôr ako v roku 2025. Očakáva sa, že Porsche čaká na vyvinutie prelomovej technológie v oblasti hybridných superšportov.

