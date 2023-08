Mercedes-Benz chcel vziať svet útokom s autom, ktoré sa nepodobalo ničomu, čo za posledné roky zišlo z montážnych liniek automobilky. Ambiciózne plány však zlyhali ešte v zárodku. Očakávanie vedenia sa totiž nezhodovalo s reálnymi výrobnými nákladmi, a tak malý športový ľahký roadster upadol do večného zabudnutia.

Hoci je tomu ťažké uveriť, Nemci odhalili koncept Mercedes-Benz Vision SLA na autosalóne v Detroite už v januári 2000. Prišiel ako kombinácia vtedajšieho roadsteru SLK a kompaktnej triedy A: mal byť malý a zábavný, no zároveň cenovo dostupný. Možno to mali na svedomí zamýšľané moderné technológie, no na svoju dobu koncept vyzeralo bizarne. S karosériou vyrobenou z plastu a hliníka a sedadlami z uhlíkových vlákien meral na dĺžku iba 3 780 milimetrov. Mal extrémne krátke previsy, rovnako krátky rázvor a prednú časť, ktorá trochu pripomínala zlatú éru strieborných šípov, zatiaľ čo zadná časť, ktorá bola zdobená popruhmi na zachytenie batožiny, pripomínala ikonickú triedy SL.

Koncept Mercedes-Benz Vision SLA Zdroj: Mercedes-Benz

Vývojový tím uvažoval o atmosférickom 1,9-litrovom štvorvalcovom benzínovom motore s výkonom 92 kW (125 koní) a krútiacim momentom 180 Nm. Výkon mal byť na zadnú nápravu prenášaný prostredníctvom 5-stupňovej manuálnej prevodovky. Nasávaniu mala pomáhať polootvorený kapota s mriežkami po bokoch. Tieto čísla mali trpasličiemu roadsteru stačiť na to, aby sa z nuly na 100 km/h dostal za 7,9 sekundy a dosiahol maximálnu rýchlosť 210 km/h.

Konštruktéri sa však mýlili. Koncept síce bol ľahký a malý, no výrobné náklady boli presne opačné. Auto malo mať váhu iba 950 kilogramov, čo znie ako Mazda MX-5. No sendvičová architektúra triedy A a B bola pre roadster nevhodná, preto by v prípade produkcie potreboval vlastnú platformu. Jej vývoj si ale vyžadoval čas a peniaze, ktoré v tom čase Mercedes-Benz jednoducho nebol ochotný investovať.

Koncept Mercedes-Benz Vision SLA však automobilovému svetu predsa len niečo priniesol: o 12 rokov neskôr inšpiroval odvážnejší dizajn druhej generácie triedy SLK, ktorý bol v porovnaní s konceptom výrazne skrotený. Medzitým bol Vision SLA len jedným z mnohých konceptov, ktoré vzbudili záujem, no nie dostatočný na to, aby automboilka zahájila sériovú výrobu.

