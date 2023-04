Trieda A, trieda B, samozrejme Smart – to, že Daimler má dnes zastúpenie v každom segmente od malých áut až po kamióny, už neprekvapí nikoho. Boli však časy, keď bol Mercedes výhradne na vrchole automobilovej hierarchie. V 70. rokoch ponúkal triedu S, predchodcu triedy E a, samozrejme, triedy SL a G – no to je všetko. Pomaly sa však vedenie automobilky prebúdzalo a prišlo na to, že z dlhodobého hľadiska to môže byť málo.

Do hry teda vstúpil Project W201, predchodca dnešnej triedy C. 190 E, ako ho poznáme, sa dlho považovalo za Baby Benz, pretože hoci bol v DNA stále pravým Mercedesom, bol neporovnateľne menší ako zvyšok modelového portfólia. Významný konštruktér Mercedesu Erich Waxenberger však nechcel prilákať novú klientelu iba rozmermi. Na stole totiž bola úplne nová filozofia: model 190 E mal totiž okrem komfortu a luxusu priniesť aj dávku športovosti a zábavy za volantom.

Je nutné povedať, že od 50. rokov minulého storočia sa Mercedes prestal angažovať v motoršporte. Hororová nehoda v Le Mans v roku 1955, pri ktorej zahynulo viac ako 80 ľudí, spôsobila, že vedenie automobilky ostalo v šoku a na motoršport nazeralo s rešpektom. Strieborné šípy sa tak postupne zo závodných tratí premiestňovali do múzeí a motoršportová divízia bola oficiálne zrušená. No v 70. rokoch 20. storočia zažilo rely obrovský rozmach a Mercedes si povedal, že v šampionáte predsa len znova skúsi šťastie.

Mercedes-Benz 190 E Stadtwagen Zdroj: Mercedes-Benz

A tak na konci dekády vznikli prvé závodné špeciály W123 a neskôr 450 SLC 5.0 - samozrejme pod vedením Ericha Waxenbergera. Ambície boli vysoké: Štuttgart chcel vyhrať majstrovstvá sveta. Samozrejme, tomu musel predchádzať vývoj konkurencieschopného špeciálu, ktorý bude postavený na niektorom z vtedajších modelov. Konštruktéri ale veľmi rýchlo zistili, že v celej ponuke automobilky vlastne neexistuje žiadne vhodné vozidlo. Okrem iného aj preto, že vo svete rely sa črtala nová kategória, ktorá umožňovala väčšiu technickú slobodu ako kedykoľvek predtým: slávna Group B.

Tak sa tím vo vedení s Waxenbergerom pozrel bližšie na plány automobilky. Model W201 by bol v zásade v poriadku, keďže poskytoval dobré rozloženie hmotnosti a schopnú zadnú nápravu, no bol príliš dlhý a príliš ťažký na akúkoľvek reálnu šancu na víťazstvo. Logickým riešením bolo postavenie skrátenej verzie s rázvorom len niečo vyše dva metre a celkovou dĺžkou okolo štyroch metrov – no stále s pozdĺžne uloženým motorom a pohonom zadných kolies.

Na dnešné pomery to znie nereálne, no Mercedes bol v tej dobe spoločnosťou, ktorá zásadne nerobila veci len na polovicu. A keď sa už vedenie rozhodlo oficiálne vstúpiť do majstrovstiev sveta v rely, museli konštruktéri urobiť všetko pre to, aby titul skutočne vyhrali. Vývoj skrátenej verzie tak prebiehal paralelne so sedanom 190, čo znamená, že prvým prototypom chýbali zadné dvere a zadné svetlá pochádzali zo staršieho modelu W123 kombi.

Už začiatkom osemdesiatych rokov tak dokázali konštruktéri postaviť pojazdný prototyp určený na prvé testovanie. Aby naozaj nepripustili žiadne chyby, získali na svoju stranu dokonca Waltera Röhrla, ktorý v tom čase nemal podpísanú spoluprácu so žiadnou automobilkou, a tak vďačne prijal solídnu ponuku zo Štuttgartu.

Hovorí sa, že prvé testy boli veľmi sľubné - koniec koncov, Mercedes mal v tom čase pravdepodobne tých najlepších konštruktérov na trhu. No ani tým sa nepodarilo skonštruovať úspechy v motoršporte. Na otázku, či môže novinka zaručiť víťazstvo na Rallye Monte Carlo, Röhrl odpovedal, že to v prvom roku určite nebude možné. Takáto jednoznačná negatívna odpoveď spôsobila, že z členov predstavenstva vo veľmi krátkom čase opadlo nadšenie a takmer zo dňa na deň zrušili celý projekt – vrátane cestnej verzie, ktorá mala byť predávaná pod názvom ako „Stadtwagen“.

Nezodpovedanou otázkou ale ostáva, či by sa z tejto štvormetrovej trojcípej hviezdy s dvoma sedadlami skutočne stal sériový model, alebo mala automobilka v pláne vyrobiť len 400 kusov, ktoré boli podmienkou pre získanie homologizácie. Skutočnosť, že Röhrl mal počas testovacích jázd vážnu nehodu s kamiónom, ktorá skončila horšie než len ľahkými zraneniami, neznamenal pre budúcnosť projektu nič dobré.

Schulz Tuning Mercedes-Benz 190 2.6 City Zdroj: Schulz Tuning

Röhrl tak v roku 1983 podpísal zmluvu s Lanciou. A myšlienka kompaktného Mercedesu určeného do mesta zanikla v histórii automobilového sveta. No okrem oficiálneho projektu pracoval na skrátenom Mercedese aj úpravda Schulz Tuning z nemeckého Korschenbroich, ktorý z vtedy už dostupného 190 E odrezal všetko od C-stĺpika dozadu a nainštaloval zadné dvere a svetlá z modelu W124 kombi. V jednom ohľade dokonca predčil továrenskú interpretáciu mestského auta: keďže rázvor zostal nedotknutý, malý Mercedes stále ponúkal päť miest na sedenie.

No tu už je skutočný koniec tohto príbehu: Schultz sa totiž prepočítal. Auto s názvom „190 E City“ bolo skvelé, no príliš drahé na to, aby sa na ňom dalo akýmkoľvek spôsobom zarobiť. Upravených hatchbackov tak nevzniklo mnoho: dodnes nie je známe, koľko kusov bolo vyrobených a koľko sa zachovalo do dnešných dní. Mercedes však zachoval minimálne jeden prototyp civilnej verzie Stadtwagenu, ktorý nájdete v jednom z múzeií. Po ambicióznom rely projekte však niet ani stopy.

