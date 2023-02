Písal sa začiatok 90-tych rokov minulého storočia a v automobilovom svete sa začali objavovať automobily novej generácie. Po úspechu veľkých MPV, akými boli Renault Espace a Chrysler Voyager, sa ako prirodzený ďalší krok zdalo pridať do rovnice ultraluxus. Pokusov bolo hneď niekoľko, no len máloktorý zaujal už na prvý pohľad tak, ako práve Italdesign Columbus.

Italdesign Columbus Zdroj: Italdesign

Dnes si už len málokto pamätá De la Chapelle Parcours: akýsi hyperluxusný Renault Espace poháňaný 5,3-litrovým dvanásťvalcom od Jaguaru, respektíve 5,0-litrovým V8 od Mercedesu. Predal sa však len jeden. High-tech technológia v aute určenom pre početné rodiny sa nakoniec neukázala ako dobrý nápad. Už to by stačilo na odradenie od ďalších pokusov, no nebol by to Giugiaro, aby sa ukázal s vlastnou interpretáciou luxusného MPV.

Columbus bol predstavený na autosalóne v Turíne v roku 1992 v stánku Italdesign. Jeho opulentný interiér nabitý technológiami a komfortom bol pozvánkou na cestovanie na veľké vzdialenosti a objavovanie ďalekého sveta. Presne ako slávny predchodca. Luxusné MPV je obrovské už na prvý pohľad: so šírkou 2,2 metra je takmer rovnako široké ako vysoké, a na dĺžku meria šesť metrov.

Okrem obrovských rozmerov je ďalším výrazným charakteristickým prvkom Columbusu vyvýšená kabína, ktorá je zvonku jasne viditeľná a vytvára vpredu výraznú bublinu. Podobne, ako mal o niekoľko rokov neskôr Renault Trafic. Obrovské predné dvere sú bezrámové a zadné sú delené na polovicu. Spodná časť sa otvára normálne, zatiaľ čo horná časť - ktorá zahŕňa časť strechy - sa otvára dohora.

S otočným kreslom v strede vozidla sa vodič musel cítiť ako kapitán lode. Zvyšok posádky si užíval multifunkčné sedadlá s monitormi pripojenými k televíznym sieťam a VHS prehrávačom. Obrovské panoramatické strešné okno pri pohľade nahor pomáha odľahčiť interiér a je obklopené osvetlením z optických vlákien.

Italdesign Columbus Zdroj: Italdesign

Štandardná konfigurácia bola 1+2+2+2, no usporiadanie bolo flexibilné a umožňovalo v prípade potreby zvýšiť počet cestujúcich na deväť. Sedadlá sa tiež dali odstrániť, čím sa luxusný krížnik zmenil na úžitkové vozidlo. Columbus bol postavený na oceľovom podvozku s karosériou vyrobenou z uhlíkových vlákien. Veľký 5,0-litrový motor V12 s výkonom 220 kW (299 koní) pochádzal z BMW radu 8 a poháňal všetky štyri kolesá, pričom zadné kolesá sa dokázali natočiť až do 15-stupňového uhla, aby sa zlepšila manévrovateľnosť.

V podstate nepredajný takmer na každom trhu, Columbus bol len inšpiratívnou víziou, konceptom auta snov zo starej školy bez ambície byť niečím viac. No aké by to bolo cestovanie aj na dnešné pomery, ak by podobné automobily skutočne existovali?

