Egypťania postavili pyramídy, Citroën koncept Karin. Prísne hranatý koncept dokonale splnil svoj účel: keďže automobilka v roku 1980 nemala žiadnu zásadnú novinku, ktorú by mohla predstaviť na domácom parížskom autosalóne, potrebovala zaujať inak. A práve koncept Karin, ktorý mal mimochodom strechu o veľkosti len o málo väčšej ako rozmery papiera A3, túto úlohu zvládol skvele.

Citroën Karin Zdroj: Citroën

Koncept mal na dĺžku 3 970 milimetrov, na šírku úctyhodných 1 900 milimetrov, no na výšku len 1 075 milimetrov. Prednej časti dominujú veľké svetlomety, ktoré sa tiahnu cez celú šírku konceptu a nápadne pripomínajú luxusný model SM, ktorý ale produkciu ukončil v roku 1975. Čelné okno zasa plynulo prechádzalo do kapoty, čo môže pripomínať dnešnú futuristickú, no produkčnú Teslu Cybertruck.

Vonkajšie hrany a jednoduchosť Citroën do istej miery preniesol aj do interiéru. Hoci možno by sme čakali hranatý volant, futuristická prístrojová doska zaujme aj napriek okrúhlym tvarom. Citroën Karin dokonca predčil aj legendárny superšport Mclaren F1: a to konkrétne usporiadaním sedadiel v kabíne. Traja cestujúci sa totiž vďaka šírke konceptu pohodlne zmestili vedľa seba, s vodičom uprostred.

Citroën Karin Zdroj: Citroën

Prístrojová doska bola pojatá asi tak, ako dizajnéri v 80-tych rokoch vnímali futurizmus: množstvo farebne odlíšených tlačidiel, z ktorých niektoré sa navyše nachádzali vnútri volantu. Zaujímavosťou sú napríklad tlačidlá ovládania telefónu. Dizajnéri navrhli tlačidlá tak, aby boli po ruke, no praktickosť a reálna ergonómia je otázkou. No a tradične podľa futuristických konceptov 80-tych rokov, prístrojovej doske dominovala počítačová obrazovka.

Úlohou konceptu ale nebolo len zaujať. Citroën totiž koncept Karin vyvíjal v rámci aerodynamického výskumu, v ktorom testoval ostré línie. Samotný názov Karina pochádzal z talianských slov "cara" a "carina", čo v preklade znamená "drahá". 80-te roky sa navyše hemžia podobnými hranatými konceptami, ako napríklad Lancia Stratos Sibilo či Stratos Zero. Zaujímavosťou ale je, že niektoré riešenia z konceptu sa o 2 roky dostali do produkcie prostredníctvom modelu BX.

