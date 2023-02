Cadillac na prelome tisícročí prišiel s konceptom vozidla, ktoré by dnes pohoršilo nejedného ekologického aktivistu. Hoci sa do výroby nemalo šancu dostať už vtedy, poďme sa na zaujímavý koncept pozrieť bližšie.

V ére downsizingu, elektrifikácie a postupného vyraďovania spaľovacích motorov z produkcie je takmer hriechom uvažovať o mamutej V16 v čomkoľvek inom, než v lodi, jachte či lokomotíve. Napriek tomu takéto motory existujú a v minulosti sa používali v osobných automobiloch. Cadillac Sixteen je dokonca koncept, ktorý sa tieto motory pokúsil vrátiť do produkcie začiatkom tohto tisícročia.

Prvým produkčným vozidlom s vidlicovým šesťnástvalcom motorom bol Cadillac V-16 (ktorý bol tiež známy pod názvom Sixteen) predstavený v 1930. Bol to jeden z najdrahších automobilov svojej doby: do roku 1940 bolo vyrobených len 4 000 kusov. Cadillac V-16 je mnohými považovaný za jeden z najlepších automobilov predvojnového obdobia. Práve na jeho počesť predstavil koncern GM v roku 2003 na autosalóne v Detroite futuristický koncept Sixteen, ktorý všetkých ohromil.

Na pôvodný model odkazoval nielen motorom, ale aj zjavom: dominovala obrovská dlhá predná kapota, ale aj hranatý, no zároveň uhladený dizajn. Už na prvý pohľad vzbudzoval rešpekt a vyslúžil si pozitívne ohlasy verejnosti. Mnohí tvrdili, že práve takto majestátne by mal správny Cadillac vyzerať. Posadený bol na veľkých 24-palcových leštených hliníkových kolesách, chýbali B-stĺpiky a kľučky dverí a pod elektricky ovládanou kapotou bol obrovský šestnásťvalec.

Toto 32-ventilové monštrum, vyvinuté spoločnosťou Katech Inc. a vyrobené výhradne pre tento odvážny koncept, malo dnes ťažko predstaviteľný objem 13,6 litra a nepoužívalo žiadnu formu prepĺňania. V16 vychádzal z architektúry 4. generácie V8 motorov s označením LS a využíval technológiu Displacement on Demand, ktorá šetrí palivo prostredníctvom vypínania polovice valcov v prípade, že nie je nutný okamžitý výkon.

Motor bol spojený s upravenou 4-stupňovou automatickou prevodovkou Hydra-Matic 4L85-E a mohol produkovať až 1000 koní (735 kW) a krútiaci moment 1355 Nm. Keďže išlo o experimentálne vozidlo, maximálna rýchlosť bola elektronicky obmedzená len na 64 km/h.

Okrem pútavého dizajnu exteriéru a kolosálnej pohonnej jednotky vynikal koncept Sixteen aj úžasným interiérom. Ručne šité sedadlá čalúnené prémiovou kožou boli obrovské a mimoriadne pohodlné. Medzi luxusné prvky najvyššej triedy patrili hodiny Bvlgari na palubnej doske a logo Cadillac vyrezané z pevného krištáľu, ktoré zdobilo volant.

Koncept tiež využíval aktívny systém riadenia všetkých kolies s názvom Quadrasteer. Podobne ako súčasné systémy fungoval tak, že pri nízkych rýchlostiach natáčal zadné kolesá v opačnom smere ako predné, čo malo za následok menší polomer otáčania. Naproti tomu pri vysokých rýchlostiach sú všetky kolesá natáčané rovnakým smerom, aby sa dosiahla lepšia kontrola a stabilita.

Od svojho predstavenia bol úchvatný koncept predmetom mnohých klebiet o potenciálnej limitovanej produkcii, no GM ho nikdy nezamýšľalo vyrábať. Sixteen bol konceptom, ktorého úlohou bolo pripraviť verejnosť na nový dizajnový jazyk, ktorý inšpiroval mnohé modely automobilky, ako je napríklad druhá generácia CTS z roku 2008. Rovnako upadol do zabudnutia aj motor, čo bolo sklamaním mnohých nadšencov veľkých objemov. Napriek tomu technológia Displacement on Demand debutovala o rok neskôr na niektorých modeloch koncernu GM a používa sa dodnes.

