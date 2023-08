Keď Bugatti v roku 1993 odhalilo na autosalóne v Ženeve koncept EB112, v podstate okamžite sa stal senzáciou. Automobilke sa podarilo vytvoriť úplne nový ultra-luxusný segment štvordverových GT vozidiel. No nebyť Giorgetta Giugiara, koncept by sa pravdepodobne takého ošiaľu nedočkal - taliansky dizajnér totiž vo veľkej miere čerpal z dedičstva automobilky, pričom sa mu podarilo skĺbiť históriu s modernou do príjemnej symbiózy.

„Bugatti EB112 sa pýšilo množstvom nostalgických štylistických prvkov odkazujúcich na slávne modely legendárnej francúzskej značky z konca tridsiatych rokov. Koncept EB112 bol v mnohých ohľadoch autom snov a predchodcom toho, čo dnes poznáme ako modely Bugatti. Bezchybne skombinoval dizajn s technologickými funkciami, ktoré výrazne predbehli svoju dobu,“ spomína na koncept dnes už (čerstvo) 85-ročný Giugiaro.

Dizajn bol označovaný pojmami ako "prelomový" a mnohí kritici ho vychvaľovali ako najkrajší sedan, aký bol kedy vytvorený. Napriek tomu, EB112 bol stále už na prvý pohľad čistokrvným Bugatti, ktoré znamená nielen luxus, ale aj obrovskú porciu výkonu. Samozrejmosťou boli aj vynikajúce hodnoty na poli aerodynamiky. V mnohých ohľadoch je EB112 považovaný za duchovného predchodcu Veyronu aj Chironu.

Koncept EB112 predznamenal dizajnové smerovanie niektorých dnes už ikonických prvkov. Napríklad mriežka chladiča položila základy pre usporiadanie masky, ktoré zdobilo Veyron o 10 rokov neskôr, zatiaľ čo pozdĺžne rebrovanie od kapoty, cez strechu a dvojité členenie zadného okna je štylistickým znakom Bugatti Type 57 SC Atlantic z 30-tych rokov, bolo neskôr jemne pretvorené najprv na Veyrone a neskôr aj na Chirone.

Bugatti EB112 Zdroj: Bugatti

Krásna a nadčasová, ale aj revolučná celohliníková karoséria modelu EB112 ukrývala monokok z uhlíkových vlákien, ktorý ešte pred konceptom priniesol superšport EB110. Táto technológia karosérie a podvozku bola v roku 1993 prelomová v segmente športových vozidiel a v segmente limuzín bola doslova nevídaná.

Mimochodom, koncept EB112 sa do stánku automobilky na autosalóne v Ženeve priviezol po vlastnej osi. Pohonné ústrojenstvo bolo tiež prelomové, 6,0-litrový atmosférický motor V12 ukrýval 60-ventilové usporiadanie (päť ventilov na valec) a bol spojeným so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou a sofistikovaným systémom pohonu všetkých štyroch kolies.

V12 produkovala 460 koní pri 6 300 ot./min. a maximálny krútiaci moment 590 Nm, ktorý bol dostupný od 3 000 ot./min. Maximálna rýchlosť bola stanovená na 300 km/h, pričom zrýchlenie z pokoja na 100 km/h trvalo len 4,3 sekundy.

Systém pohonu všetkých štyroch kolies bol evolúciou osvedčenej technológie z modelu EB110. Koncept sľuboval rozdelenie krútiaceho momentu 38 % vpredu a 62 % vzadu, no na jazdných vlastnostiach sa malo pozitívne premietnuť aj rozloženie hmotnosti: inžinieri Bugatti umiestnili veľký motor čo najviac dozadu medzi predné nápravy. Táto technická špecifikácia prinášala nielen dynamické vlastnosti, ale aj vyššiu bezpečnosť pri náraze.

„Bugatti EB112 bolo skutočným priekopníkom, avantgardistom v tom, ako sa segment limuzín v automobilovom svete radikálne zmení. V roku 1993 tak prišiel automobil, ktorý vytvoril úplne nový segment limuzín v štýle Berline Coupé; pred ním neexistoval žiadny výkonný sedan, ktorý by prevzal atribúty EB112 a vytvoril vizionársky dizajn s mimoriadnym výkonom a luxusom. Stal sa dôležitým míľnikom v hlboko bohatom automobilovom dedičstve automobilky Bugatti,“ tvrdí o koncepte Luigi Galli, špecialista Bugatti.

Bugatti EB112 Zdroj: Bugatti

Giorgetto Giugiaro, považovaný za vizionára s obrovským talentom pre dizajn a estetiku, tiež pomohol k znovuzrodeniu značky v roku 1998 konceptom dvojdverového kupé Bugatti EB118 a jeho štvordverovým náprotivkom EB218, dokonca s motorom W18.

