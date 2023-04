Porsche 911 patrí k najžiaducejším autám na svete. S bohatou tradíciou a statusom kultového auta dotiahnutého desiatkami rokov takmer k dokonalosti to inak ani byť nemôže. No v tomto článku sa pozrieme na "čiernu ovcu" rodiny. Porsche 911, ktoré rozdeľuje fanúšikov na dva tábory tak, ako žiadne iné auto značky: generácia 996. No málokto vie, že 996 mohla priniesť ešte radikálnejšie zmeny.

Ešte predtým, ako Porsche prišlo s vlastnými dizajnovými návrhmi, oslovilo známe talianske dizajnérske štúdio Bertone. Vedenie automobilky už v tom čase vedelo, že okrem novej generácie modelu 911 uvedie na trh aj nový dostupnejší športový model Boxster (typ 986), pričom podmienkou bolo, že v rámci znižovania nákladov musia oba modely zdieľať určité komponenty.

Bertone 996 (1992) Zdroj: Instagram/forgotten_concepts

Bertone ale dvojicu modelov poňal úplne inak, ako bolo doteraz zaužívané v rámci modelového radu 911. Už pri prvom pohľade je jasné, že návrhy majú omnoho viac spoločného s vtedajšími modelmi Ferrari, než s predchádzajúcimi generáciami modelu 911. Najmä pri pohľade na prednú časť a bočnú líniu príde na um Ferrari 456, ktoré sa vyrábalo v rokoch 1992 až 2003. Prototyp mimochodom vznikol v roku 1992, čo bol posledný modelový rok generácie 964, po ktorej nasledovala 993 - priamy predchodca generácie 996.

Ako dnes vieme, Bertoneho návrh sa nakoniec nedostal do výroby. Vyhral to návrh, ktorý mal predsa len o niečo viac spoločných rysov s dedičstvom modelového radu 911. Koniec koncov, aj samotný Bertoneho Boxster mal bližšie k Ferrari 360, ako k reálnemu Boxsteru, ktorý sa dostal do výroby. No pri bližšom preskúmaní Bertoneho návrhov sa jeden detail predsa len dostal do produkčnej verzie - fanúšikmi tak strašne nenávidený tvar predných svetlometov, ktorý dostal hanlivú prezývku "volské oko"...

Bertone 996 (1992) Zdroj: Instagram/forgotten_concepts

