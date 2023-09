Spolupráca medzi Alfou Romeo a dnes už neexistujúcou talianskou karosárňou Bertone mala v histórii talianskych áut svoje miesto. Okrem produkčných typov, ako Giulia Bertone Coupé, vznikla aj séria konceptov so skratkou BAT. Tá ale neodkazovala na Batmobil, čo je pri pohľade na koncepty ťažké uveriť, ale bola skratkou pre Berlina Aerodinamica Tecnica. Prvý z konceptov s názvom Alfa Romeo BAT 5 prišiel už v roku 1953.

Alfa Romeo si u Nuccia Bertoneho objednala tri koncepty, ktoré boli určené na výskum účinkov aerodynamického odporu. Cieľom bolo vytvoriť vozidlá s čo najnižším koeficientom odporu vzduchu. Všetky 3 koncepty sa tak vyznačovali ladnými krivkami a plutvami. Koncepty boli postavené na platforme Alfa Romeo 1900 a predstavené boli na autosalóne v Turíne v rokoch 1953, 1954 a 1955.

Najnižší koeficient odporu konceptov bol 0,19 Cx, čo je aj na dnešné pomery viac než úctyhodné. Každý z konceptov bol spojený s päťstupňovou prevodovkou a na tú dobu výkonným štvorvalcom s výkonom viac ako 90 koní. To však stačilo konceptom na dosiahnutie maximálnej rýchlosti jemne cez 200 km/h.

Všetky tri pôvodné BAT koncepty boli zreštaurované a dnes sa pravidelne objavujú na podujatiach ako Concorso Italiano a Pebble Beach Concours d'Elegance. Autá boli vystavené v múzeu Blackhawk v Danville v štáte Kalifornia od roku 2005 do júla 2017. V roku 2020 predala aukčná sieň RM Sotheby's všetky tri koncepty v aukcii za 14,840 milióna amerických dolárov.

Prvý z konceptov dostal označenie BAT 5 a verejnosti sa ukázal na autosalóne v Turíne v roku 1953. Dizajn modelu vychádzal z výskumu aerodynamiky. Tvar prednej časti mal za úlohu eliminovať problém aerodynamického odporu vzduchu pri vysokých rýchlostiach. Cieľom návrhu bolo tiež odstrániť dodatočný odpor generovaný otáčaním kolies, ako aj dosiahnuť tvar karosérie, ktorý by vytváral čo najmenej vzdušných vírov.

V praxi by tieto prísne kritériá umožnili vozidlu dosiahnuť rýchlosť 200 km/h so štandardne montovaným štvorvalcom s výkonom do 100 konských síl. Dizajn, s ktorým Bertone prišiel, počítal s nízkou váhou na úrovni 1 100 kg, s bočnými oknami v uhle 45 stupňov ku karosérii auta a veľkým čelným sklom, ktoré splýva s takmer plochou strechou. Zadné okno bolo pozdĺžne rozdelené tenkým stĺpikom a lemované dvoma rebrami zužujúcimi sa nahor a mierne dovnútra. Auto malo koeficient odporu vzduchu 0,23.

Druhý BAT bol predstavený na autosalóne v Turíne v roku 1954, teda o rok neskôr. Pre toto dizajnérske cvičenie sa Bertone rozhodol zužitkovať svoje skúseností s dizajnom krídel pre letecký priemysel. Výsledkom boli veľké zakrivené plutvy v zadnej časti karosérie. Predná maska bolia oproti predchodcovi menšia a výčnelky v miestach, kde by za normálnych okolností boli predné svetlomety, boli ešte výraznejšie. Svetlomety boli umiestnené vedľa masky. Koeficient odporu vzduchu druhého konceptu je 0,19.

Tretí koncept bol predstavený na autosalóne v Turíne v roku 1955 pod názvom BAT 9d. V porovnaní s predchádzajúcimi konceptmi najviac pripomína dobové produkčné modely Alfa Romeo. BAT 9 odstránil výrazné línie z predchádzajúcich modelov v prospech čistejšieho, triezvejšieho dizajnu. Plutvy, ktoré mali v ostatných dvoch modeloch vzhľad podobný krídlu, boli výrazne zmenšené. Po tom však na dlhú dobu ostalo po "netopírích" konceptoch ticho.

Po viac ako 50 rokoch, v roku 2008 - tesne pred krachom karosárne Bertone, uzrel svetlo sveta posledný, štvrtý koncept zo série s názvom BAT 11 dk. Hoci Bertone si už v tom čase nemohol dovoliť zaplatiť stánok na ženevskom autosalóne, rozhodol sa automobil predstaviť v Ženeve aj tak. Predstavenie však bolo určené len pre úzky okruh ľudí a odohrávalo sa mimo samotného autosalónu. Nový model mal zdieľať techniku s vtedajším superšportom Alfa Romeo 8C Competizione.

Objednal si ho vášnivý nadšenec Gary Kaberle, ktorý vlastnil posledný z troch konceptov BAT a hovorí sa, že istú dobu na ňom denne jazdil. Bertonemu poslal prvé náčrty a dúfal, že taliansky dizajnérsky dom zrealizuje jeho sen: modernú interpretáciu BAT 9d. Bertone sa rozhodol vyjsť amrickému zubárovi v ústrety a koncept reálne vyrobil a predstavil v roku 2008. Následne ho Bertone odoslal Garymu Kaberlemu v Michigane, ktorý sa s ním po prvýkrát ukázal na Meadow Brook Concours d’Elegance.

Nové auto odkazuje dizajnérskymi prvkami na predchodcov. Najvýraznejšie z nich sú obrovské zadné plutvy v štýle druhého konceptu BAT 7. Rovnako ako tri koncepty pred ním, aj BAT 11 dk má oblé tvary strechy a okien, športové proporcie a nádych art deco futurizmu. Jednou z najunikátnejších funkcií sú pohyblivé blatníky, ktoré sa hýbu spolu s prednými kolesami. Zaujímavý je aj dôvod, prečo vlastne BAT 11 vznikol a prečo má za názvom iniciály dk. Kaberleho zosnulá manželka totiž v roku 1993 zomrela na rakovinu prsníka. Dizajnér pôvodných BAT konceptov zomrel kvôli podobnému ochoreniu, a tak sa Kaberle a Bertone rozhodli vzdať im poctu.

Gary Kaberle totiž kvôli ochoreniu manželky musel predať svoje vysnívané Alfa Romeo BAT 9d, na ktorom vraj denne jazdil do práce, aby jej mohol zaplatiť liečbu. Vďaka peniazom jej tak dokázal predĺžiť život o rok. A hoci samotná karosáreň Bertone v roku 2008 ukončila svoju činnosť kvôli nedostatku zákaziek a prepustila všetkých 1 300 zamestnancov, vedenie sa rozhodlo dokončiť koncept BAT 11 dk za každú cenu.

Bohužiaľ BAT 11dk je len nefunkčný koncept, na ktorom sa nedá jazdiť. Počas niekoľkých rokov Gary Kaberle vystavoval auto s nádejou, že by niekto mohol zafinancovať pár miliónov dolárov na výrobu reálnej funkčnej verzie.

