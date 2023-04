Ako je už pri Golfe zvykom, aj piata generácia modelu priniesla viacero výkonných verzií. Oficiálne bol najvýkonnejší model R32 s atmosférickým 3,2-litrovým motorom VR6 s výkonom tesne pod 250 koní. Ako sa však postupne dozvedáme, inžinieri z Wolfsburgu mali na pláne ešte niečo brutálnejšie. Tentokrát nehovoríme o GTI W12-650, pretože išlo len o nerealizovateľný koncept s motorom v strede.

Volkswagen Golf GTI W12-650 Zdroj: Volkswagen

V rozhovore pre The Intercooler Marcos Marques, projektový manažér eFuels v Porsche, odhalil, že VW kedysi vyrobil koncept piatej generácie Golfu s pohonom všetkých kolies a motorom V10. Rovnako ako u všetkých modelov Golfov piatej generácie, aj tento mal mať motor uložený vpredu priečne. Dokonca malo ísť o rovnakú pohonnú jednotku, aká poháňala vtedajšie Lamborghini Gallardo a Audi R8. V superšportoch bol ale, samozrejme, uložený priečne v strede auta za prednými sedadlami.

Hoci Marques nebol priamo zapojený do projektu, tvrdí, že projekt vznikol v čase, keď mal VW Group údajne záujem o opätovná vstup do šampionátu Formuly 1. Motor mal mať výkon na úrovni 500 konských síl a dosahovať otáčky až do 8 200 ot./min. V tajnom zariadení vo Wolfsburgu si všimol Marques všimol funkčný prototyp: "Videl som ho a počul som ho niekoľkokrát bežať. Bolo to celkom šialené auto."

Milovníci vedia, že VR6, V10 a W12 v piatej generácii neboli jedinými šialenými projektmi, ktoré sa týkali modelového radu Golf. V apríli 2014, kedy sa predávala siedma generácia, VW odhalil koncept R400 so štvorvalcom 2,0 TSI naladeným na (áno, uhádli ste) 400 koní. V dôsledku nákladnej Dieselgate aféry koncern od projektu upustil. Po Nürburgringu dokonca behal prototyp s radovým päťvalcom od Audi, ktorý dostal názov Golf R420. Ako však už dnes vieme, do reality sa koncept nikdy nepretavil.

Legenda totiž hovorí, že VW si chcel od Audi požičať preplňovaný 2,5-litrový motor, ktorý mal hrať hlavnú úlohu v ôsmej generácii Golfu R, no štyri kruhy sa odmietli podeliť. Zdôvodnenie bolo zrejmé: päťvalcový Golf R by kanibalizoval predaje Audi RS3.

